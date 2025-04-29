İngiliz devi, Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'nın peşine düştü! İlk temas kuruldu

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'deki 4 yıllık şampiyonluk hegemonyasına Liverpool tarafından son verilen Manchester City'de sezon sonunda büyük çaplı bir değişim bekleniyor.

Efsanesi Kevin De Bruyne ile yeni sözleşme imzalanmayacağını duyuran City'de birçok oyuncuyla yolların ayrılması ve yeni yüzlerin kadroya katılması bekleniyor.

FRANSIZ BASINI DUYURDU: "GABRIEL SARA, MANCHESTER CITY'NİN EN ÖNEMLİ TRANSFER HEDEFLERİNDEN BİRİ"

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, yaklaşan yaz transfer dönemi için Manchester City'nin en önemli transfer hedeflerinden birisi konumunda.

Haberin Devamı

İLK TEMAS KURULDU

İngiliz devinin geçtiğimiz günlerde Gabriel Sara ile ilk teması kurduğu ve gelecek sezon hücum rotasyonunu kendisiyle güçlendirmek istediklerini ilettiği belirtiliyor.

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Galatasaray'a transfer olmadan önce 2 yıl İngiltere'de Norwich City forması giymişti.

DÖRT YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'a sezon başında 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Gabriel Sara'nın sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GABRIEL SARA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'daki ilk sezonunda şu ana dek sarı-kırmızılı formayı bugüne dek 41 kez sırtına geçiren Gabriel Sara, 2 gol atıp 8 de asist üretti.