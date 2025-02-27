İngiliz devi Chelsea, Kenan Yıldız'ın transferi için devrede!

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Henüz 19 yaşında Juventus'un değişilmezlerinden biri haline gelen ve 10 numaralı formayı sırtına geçiren milli futbolcu Kenan Yıldız için yaz transfer sezonunu hareketli geçeceğe benziyor.

Calciomercato'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Kenan'ın transferini Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın bizzat talep ettiği, milli futbolcuyla takımın kalite seviyesinin daha da yükseleceği görüşünü savunduğu belirtildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir teklife evet diyebileceği, bu miktarın da Chelsea tarafından rahat bir şekilde karşılanabileceği kaydedildi.

SON 3 SEZONDA 1,5 MİLYAR EURO BONSERVİS HARCAMASI YAPTILAR

Amerikalı iş adamı Todd Boehly'nin Mayıs 2022'de kulübü satın almasının ardından transfer stratejisini değiştiren Chelsea, son 3 yılda yaklaşık 1,5 milyar Euro'luk bonservis harcaması yaptı.

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PREMIER LİG'İN EN GENÇ TAKIMI: CHELSEA

Son 3 yıldır genç futbolcuları yüksek bonservislerle kadrosuna katan ve uzun sözleşmeler imzalayan Chelsea, 20 takımlı Premier Lig'in en genç (yaş ortalaması en düşük: 23,5) takımı konumunda.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 39 resmi maça çıkan Kenan Yıldız takımına 10 gollük katkı (6 gol - 4 asist) sağladı.

Kenan'ın Juventus'la 4,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.