İngiliz basketboluna Türk yatırımı! Dev iş birliği...

BAU Global eğitim ağının yeni üyelerinden MLA College, İngiltere’nin bu sporda en üst organizasyonu olan Britanya Basketbol Ligi’nin köklü takımlarından Plymouth Raiders’ın yatırım ortağı oldu. Ortaklığın imza töreninde konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, “BAU Global olarak geçen yıl İngiltere’ye de gelerek, Plymouth’da MLA College isimli, denizcilik endüstrisi alanında online eğitim veren bir üniversite kurma çalışmasına başladık. Raiders’ın kurucularıyla da bu çalışmalar sırasında tanıştık ve kendilerinin yatırım ortağı olduk. Hem Türklerin basketboldaki birikimlerini İngiltere’ye getirmek hem de burada ülkemizi anlatmak, sesimizi duyurabilmek adına bu işbirliğimizi çok önemsiyorum” dedi.

Hedef Avrupa kupalarına katılmak

BAU Global Başkanı Enver Yücel, Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden ve FIBA Europe Cup’ta çeyrek finale yükselen Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün başarılarını Plymouth Raiders ile de yakalamak istediklerini belirterek şöyle devam etti: “İngiltere liginde 12 tane takım var ama hiçbiri Avrupa Ligi’nde oynamıyor. Belki biz burada Avrupa’da oynayacak bir takım çıkarabiliriz. Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa’nın en önemli liglerinden. Türkiye’nin bu alandaki deneyimini Plymouth’a taşımak istiyoruz. Basketbol alanında çok değerli koçlarımız var. Onların değerli bilgilerini burada paylaşacağız” derken Plymouth kentinde kalıcı olmak istediklerini sözlerine ekledi. Global olmanın yolunun eğitime, spora ve sanata destek vermekten geçtiğine dikkat çeken Yücel, BAU Global olarak bu alanlarda ciddi yatırımlar yaptıklarını ve hâlihazırda altyapılarda 1.500 sporcu yetiştirdiklerini belirtti

'Öğrenciler spor eğitimi alırken yabancı dillerini geliştirecek'

Enver Yücel ayrıca, sporun birleştirici gücünün altını da çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Plymouth aynı zamanda sporcu eğitimi konusunda çok önemli bir yer. Biz de sporcu eğitimini en çok önemseyen kulüplerin başında geliyoruz. Bu nedenle kuvvetli bir iş birliği gerçekleştireceğiz. Bahçeşehir Koleji öğrencilerimizi ve sporcularımızı buraya getirerek önemli bir atılım yapmış olacağız. İki kulüp arasında kamplar, oyuncu yetiştirme programları, teknik bilgi alışverişi ve teknik ekiplerimiz adına ortak eğitimler düzenleyeceğiz. Öğrenciler spor eğitimi alırken, elbette yabancı dil de öğrenecek, yabancı dillerini geliştirme fırsatı bulacak.” BAU Global üyesi MLA College’ın Plymouth Raiders kulübüne yatırımı, Raiders’ın biletleri günler öncesinden tükenen Leicester Riders maçı öncesinde yapılan basın toplantısı ile duyuruldu. Birleşik Krallık’ta büyük yankı uyandıran ortaklığın duyurulduğu toplantı, ülke basınının yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

'Raiders'ı zirveye taşıyacak hamle

Raiders'ın direktörlüğünü yapan Richard Mollard ve Ross Mackenzie, BAU Global’in tecrübelerinden yararlanmak için duydukları heyecanı dile getirdiler. Aynı zamanda kulübün eski oyuncuları olan ikili, MLA College ile ortaklıklarını “Raiders ve Britanya basketbol tarihi açısından büyük bir fırsat” olarak yorumladı. Öte yandan Raiders kulübü, MLA College’ın yatırım ortaklığını taraftarlarına internet sitesinden duyururken, “Dünyanın en büyük eğitim kurumu BAU Global’den, Raiders’ı Birleşik Krallık’ta basketbolun zirvesine taşıyacak hamle” ifadelerini kullandı.

2004 yılından bu yana en üst ligde

Britanya Basketbol Ligi ekiplerinden Plymouth Raiders, 1983’te yerel düzeyde mücadele eden iki takımın birleşmesiyle kuruldu. 1996 ve 2004 yılları arasında 6 kupayı müzesine götüren ‘Akıncılar’, 2004 yılından bu yana Birleşik Krallık’ta basketbolun zirvesi olarak kabul edilen BBL’de mücadele ediyor. Raiders, iç saha maçlarını 4.000 kişilik Plymouth Pavilions Arena’da oynuyor. Raiders, MLA College’ın yatırımı sonrası, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ile birlikte BAU Global Eğitim Ağı’nın profesyonel liglerde mücadele eden iki basketbol takımından biri oldu.





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