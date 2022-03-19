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İngiliz basınından Roman Abramovich için Göztepe iddiası! 'Tutkusunu devam ettirmek istiyor'

#Roman Abramovich#Göztepe#Chelsea
İngiliz basınından Roman Abramovich için Göztepe iddiası Tutkusunu devam ettirmek istiyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden olan Roman Abramovich'le ilgili Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden olan Roman Abramovich, sahibi olduğu Premier Lig ekibini satışa çıkarmıştı. İngiliz basını, Rus oligarkın Süper Lig'den takım satın alabileceğini iddia etti.

Rusya’nın yanı sıra İsrail ve Portekiz vatandaşlığı da bulunan Abramovich, özel jetleri ve yatları için güvenli ülke bulma arayışına girmişti. Henüz Rusya’ya yaptırım uygulamayan Türkiye’nin de Rus işinsanının listesinde ilk sırada yer aldığı iddia edilmişti.

İSTANBUL'DA 7.5 SAAT KALMIŞTI

14 Mart tarihinde özel uçağıyla ilk önce İsrail Ben Ggrion Havalimanı’na inen Rus milyarder, burada ancak birkaç saat kaldıktan sonra İstanbul’a hareket etmişti. Rus medyasına göre önceki gün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen uçak, 7.5 saat Türkiye'de kaldı ve yapılan ikmal sonrasında Moskova’ya uçmuştu.

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SON İDDİA SÜPER LİG İÇİN: GÖZTEPE!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İngiliz The Telegraph Gazetesi, Abramovich'le ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Thom Gibbs imzalı haberde, Rus milyarderin en büyük tutkusu olan futbola olan yatırımlarını devam ettirmek istediği ve Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alabileceği belirtildi. İzmir ekibinin de Süper Lig'in resmi olarak oynandığı 1959 yılından önce şampiyonluk kazandığı ancak o zamandan beri ligde başarılı olmadığı vurgulanırken, Abramovich'in Göztepe'nin Chelsea'ye benzer bir kulüp yapısına sahip olmadığı vurgulandı.

Abramovich'in daha önce Chelsea'de görev verdiği Guus Hiddink, Demba Ba, Patrick van Aanholt gibi isimlerin Türkiye'de görev yapmasından da esinlendiği, haberde yer alan bir başka iddia oldu.

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SÜPERLÜKS YATLARI BODRUM YOLUNDA

Rus milyarder ayrıca 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki ‘Solaris’ isimli yatını hacizden kurtarma derdiyle de uğraşıyor. İsrail medyasına göre ilk önce yatı İsrail kıyılarına çekmek isteyen Abramovich, yerel makamlardan ‘gelirsen el koyarız’ yanıtı almış. Bunun üzerine Karadağ açıklarında bulunan yatın halihazırda Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamayan Türkiye’ye doğru yol aldığı öne sürüldü. Rusya’daki kaynaklar, dev yatın Bodrum’a demir atabileceğini iddia ederken, Karayipler’deki St. Martens adasında bulunan Eclipse isimli süper yatının da Akdeniz’e doğru yola çıktığı ifade edildi.

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YÖNETİCİLİKTEN DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Premier Lig yönetimi, İngiliz hükümetinin yaptırımları sonrasında Roman Abramovich'i Chelsea'nin sahibi ve yöneticisi olmaktan diskalifiye ettiğini resmen duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Hükümeti'nin yaptırımları sonrasında Premier Lig Yönetim Kurumu, Roman Abramovich'i Chelsea'nin sahibi ve yöneticisi olmaktan diskalifiye etmiştir. Yönetim Kurulu'nun söz konusu kararı, Chelsea'nin antrenman programını ve maç fikstürünü olumsuz yönde etkilemeyecektir." denilmişti.

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MAL VARLIKLARI DONDURULMUŞTU

İngiliz hükümeti, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 Rus iş insanın İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı. Chelsea'nin özel bir lisansla faaliyetlerine devam edeceği belirtilmişti.

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#Roman Abramovich#Göztepe#Chelsea

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