İngiliz basınında manşetleri Jose Mourinho süsledi: Sahnenin odağında o var, rol çaldı | Kırmızı kart görme sebebi...

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Portekiz'deki dikkat çeken teknik direktörlük kariyeri ve yükselişinin ardından dünya çapındaki kulüplerin teknik direktörlük listesinde ilk sıralara yükselen ve uzun yıllar İngiltere’de Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur’u çalıştıran Jose Mourinho, dün Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak eski takımı Manchester United’ın karşısına çıktı.

İngiliz basınının yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam 1-1- biten mücadelenin ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine yeniden manşet oldu.

Mücadelenin 57’nci dakikasında Osayi-Samuel’in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

"SAHNENİN ODAĞINDA JOSE VAR"

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Maçın bu anlarıyla ilgili İngiliz Daily Mail Gazetesi, “Manchester United'da Jose Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose, sahnenin odağında yer aldı. Sonra, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tribünlerde sona eren neşeli Jose yine manşetlere çıktı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik alanının dışına çıktığı için miydi? Belki de asla bilemeyiz ama bunlar Fransız hakem Clement Turpin'in O'na direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi” yorumlarında bulundu.

"MOURINHO YİNE ROL ÇALDI"

Karşılaşma sonrası en çarpıcı başlıklardan biri ise ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC’den geldi. BBC, “Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da ancak Mourinho yine rol çaldı" ifadelerini kullandı.

"19 AYDA SADECE BİR GALİBİYET"

The Telegraph ise, Portekizli teknik direktörün kırmızı kart görmesine değinirken, Manchester’ı da uzun süredir galibiyet alamaması nedeniyle eleştirdi.

Haberde, "Eski United menajerinin penaltı verilmemesine öfkeyle tepki göstermesinin ardından kırmızı kart gördüğü bir gecede, rakibi Erik ten Hag, kendi takımının Avrupa'da yine başarısız olduğunu gördü. United, son 19 ayda Avrupa'da sadece bir kez kazandı" denildi.

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The Guardian da karşılaşma ile ilgili, "Manchester United, Mourinho'nun kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe ile berabere kaldı” başlığını kullandı.

The Independent ise maçın sonucunu, “Mourinho eski takımına karşı kırmızı kart gördü ancak bu durum Erik ten Hag'ın takımında devam eden sorunu gölgelemedi” ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

The Sun gazetesi de, Jose Mourinho'nun oyundan atılmasını, "Portekizli teknik direktör, penaltı kararının ardından saha kenarında ettiği küfürlerden dolayı hakem tarafından oyundan atıldı" iddialarıyla paylaştı.