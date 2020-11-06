İngiliz basını, Manchester United ile alay etti! 'Ne çektin be...'

Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Medipol Başakşehir’in, İngiliz devi Manchester United’ı 2-1 yenmesi, İngiliz basınında günün olayı oldu. Ülkedeki tüm gazeteler ile internet sitelerinin spor sayfalarının manşetlerinde bu maç yer alırken, Kırmızı Şeytanlar hakkında çok ağır eleştiriler yapıldı. Tüm medya özellikle ilk golde 10 futbolcuyla Başakşehir ceza alanı civarına gidip, orta alana yakın noktada bekleyen Demba Ba’nın boş bırakılmasına dikkat çekti.

G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir

Daily Mirror, ManU futbolcuları için İngilizce’de ‘aptal’ anlamına gelen ‘dumb’ kelimesini kullanırken, The Times “Manchester United, 10 yaş altındaki çocukları dahi utandıracak hatalar yaptı” dedi. Toplam kadro değeri 86 milyon Euro olan Başakşehir’in, 800 milyon Euro’luk Manchester United’ı yenmesiyle birlikte İngiliz ekibi, Türk takımlarıyla deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kaybetmiş oldu. ManU, 20 Kasım 2012’de Galatasaray’a 1-0, 3 Kasım 2016’da Fenerbahçe’ye 2-1 ve önceki gün Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

MANCHESTER UNITED'IN ESKİ YILDIZLARI NE DEDİ?

Paul Scholes: Bu hatayı çocuklar yapmaz

İlk gol komik, gülünç! Manchester United, 10 yaş altı takımı gibi savunma yapıyor. Son dakika olsa böyle hücum etmeyi anlarım ama henüz dakika 12! Şu hatayı 10 yaş altı çocuklar yapmaz

Roy Keane: Halimiz buysa Tanrı bize yardım etsin

Demba Ba’nın golünde kimseyi görmüyorum. Takımda lider yok. Ole-Gunnar Solskjaer’in futbolculara güvendiğini görmüyorum. Halimiz buysa Tanrı bize yardım etsin.

Rio Ferdinand: Rafael'i satmamalıydık

United'ın yediği ilk gol genelde 89. dakikada gördüğümüz bir manzaraydı. Normalde maçın son anlarında böyle ileri çıkarsınız. Bu görüntüye çok şaşırdım. Tutarsız, ekip çalışmasından yoksun bir takım. Rafael’i de asla satmamalıydık

Robin van Persie: United böyle olmamalı

Bizim zamanımızda Ferguson, ‘Kaybedin ama kaybedecekseniz de rakipten daha az koşmayın’ derdi. Başakşehir’in Manchester United’dan daha fazla koştuğuna eminim. United böyle olmamalı.

İNGİLİZ BASINI NE DEDİ?

BBC Sport: Utanç verici

Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nin tecrübesiz takımı Başakşehir’e karşı utanç verici bir açılış golünü gördükten sonra can sıkıcı bir gece yaşadı. Demba Ba, attığı goldeki şansına inanamayabilir. Bu gol, tüm yanlış nedenlerden dolayı ‘daha önce asla görülmemiş’ bir gol.

Guardian: Komik hatalar

Demba Ba, Manchester United’ın komik hatalarınının üzerine Başakşehir’in zaferini kurdu. Başakşehir Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez yer almasına rağmen Manchester United’a karşı önemli bir galibiyet elde etti.

The Times: 10 yaş altı takımı gibi!

Manchester United, 10 yaş altı seviyesindeki altyapı oyuncularını dahi utandıracak hatalar yaptı.

Sky Sports: Asla unutulmaması gereken gece

Manchester United bu sene Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyet alan ilk İngiliz takımı oldu. Başakşehir Manchester United’ın tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisini (10 maç) sona erdirdi. Solskjaer ve ekibi için asla unutulmaması gereken bir gece

Daily Mirror: Rafael ders verdi

Dumb and Demba (Aptal ve Demba). Rafael, eski kulübüne düzgün savunmanın neye benzediğini gösterdi. Bunu yaparken de büyük zevk aldı. Performansı etkileyici, gayretli, sağlam ve cesurcaydı.

The Sun: Ba Harry Poter gibiydi

Demba Ba, United’ın Şampiyonlar Ligi’ne güçlü başlangıcını sona erdirirken rakibini şaşkına çevirdi. Demba Ba topu aldıktan sonra ‘Harry Potter’ın Görünmezlik Pelerini’ni giymiş gibiydi. Bir anda ortadan kayboldu.

BT Sport: Midemize bir yumruk

İstanbul Başakşehir yenilgisi midemize bir yumruk gibi indi.