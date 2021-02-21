Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Liverpool'un Everton maÄŸlubiyetinin faturasÄ±nÄ± Ozan Kabak'a kesti!

Spor Arena DÄ±ÅŸ Haber- Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yapÄ±lan maÃ§ deÄŸerlendirme ve oyuncu puanlama yazÄ±larÄ±nda Ozan Kabak, Liverpool'da en dÃ¼ÅŸÃ¼k puanÄ± alan isim oldu.

Bu sezon sakatlÄ±klarla baÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k belada olan Liverpool, Everton maÃ§Ä±nda Ozan Kabak ile birlikte stoperde Ã§Ä±kan Jordan Henderson'Ä± da kaybetti. MaÃ§Ä±n 30. dakikasÄ±nda sakatlanan Henderson maÃ§a devam edemedi. Henderson'Ä±n yerine 23 yaÅŸÄ±ndaki bir diÄŸer stoper Nathaniel Phillips oyuna dahil oldu.

Everton'Ä±n golleri 3 ve 83. dakikalarda geldi ve Liverpool 22 yÄ±l sonra Anfield Road'da bir Merseyside derbisi kaybetti.

98 YIL SONRA BÄ°R Ä°LK

AyrÄ±ca Klopp'un Ã¶ÄŸrencileri, 1923 yÄ±lÄ±ndan sonra ilk kez Ã¼st Ã¼ste 4 iÃ§ saha maÃ§Ä±nÄ± kaybetti.

"LIVERPOOL'UN EN KÃ–TÃœSÃœ OZAN KABAK"

MaÃ§ sonrasÄ± Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki puanlamalarda milli futbolcumuz Ozan Kabak, KÄ±rmÄ±zÄ±lar'da en dÃ¼ÅŸÃ¼k puanÄ± alan isim oldu.

Ä°ÅŸte Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n Liverpool puanlamasÄ±

Alisson: 7,5

Trent Alexander-Arnold: 6

Ozan Kabak: 4,5

"Ä°lk golde bir deÄŸil iki hata yaptÄ± ve ilk yarÄ±nÄ±n sonunda gereksiz bir sarÄ± kart gÃ¶rÃ¼p periÅŸan ÅŸekilde maÃ§Ä± tamamladÄ±."

Jordan Henderson: 6

Andrew Robertson: 6

Thiago Alcantara: 5,5

Wijnaldum: 6,5

Curtis Jones: 5,5

Salah: 5

Firmino: 6,5

Mane: 7,5

Oyuna sonradan girenler

Nathaniel Phillips: 7

Shaqiri: 5

JORDAN HENDERSON'IN DURUMU KÃ–TÃœ OLABÄ°LÄ°R

JÃ¼rgen Klopp'un stoper bÃ¶lgesinde kullanabileceÄŸi Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho'nun uzun sÃ¼reli sakatlÄ±klarÄ± sonrasÄ± Everton maÃ§Ä±nda da Jordan Henderson'Ä±n sakatlanmasÄ± son ÅŸampiyonu daha derin bir Ã§Ä±kmaza sokacaÄŸa benziyor. Henderson'dan gelen ilk haberler olumsuz. Klopp'un elinde stoper mevkisi iÃ§in Ozan Kabak(20), Nathaniel Phillips(23), Ben Davies(25) ve Rhys Williams(19) kaldÄ±.

OZAN KABAK LEIPZIG MAÃ‡ININ ADAMI SEÃ‡Ä°LMÄ°ÅžTÄ°

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Everton maÃ§Ä±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ seÃ§ilen Ozan Kabak, daha birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Åžampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maÃ§Ä±nda ise takÄ±mÄ±n en iyisi seÃ§ilmiÅŸ ve haftanÄ±n 11'ine girmiÅŸti.

Â

250 TL'ye varan "HoÅŸ geldin bonusu"Â sadece Misli.com'da! Hemen Ã¼ye ol...