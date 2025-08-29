İngiliz basını Jose Mourinho'nun başına geçmesi muhtemel 4 takımı açıkladı! 'Geri dönecek mi?'

Haberin Devamı

Fenerbahçe sabah saatlerinde yaptığı resmi açıklamayla Jose Mourinho’nun görevine son verdi.

FENERBAHÇE'DE SABIRLAR TAŞTI

Geçen sezon şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe, bu sezon başında da Benfica’ya yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamayınca sabırlar taştı.

Yönetimi hedef alan son açıklamaları da üst üste gelince Fenerbahçe bu sabah Jose Mourinho’yu takımdan gönderdi.

İNGİLİZ BASINI MUHTEMEL YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

Portekizli teknik adamın kovulması İngiltere medyasında da geniş yankı uyandırdı. Mourinho, Ada’da yer alan haberlerde Manchester United’da koltuğu sallanan Amorim’in yerine aday gösterilirken iki sürpriz takımdan daha bahsedildi.

İşte İngiliz basınında Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den gönderilmesinin yansımaları;

'MANCHESTER UNİTED'A DÖNECEK Mİ?'

Daily Mail: Jose Mourinho, Fenerbahçe tarafından kovuldu - ‘gerçekleri çarpıtmak’ ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmakla suçlandı... Peki şimdi Manchester United'a geri dönmeyi hedefleyecek mi?!

Türkiye’de Ole Gunnar Solskjaer’den sonrası Jose Mourinho’nun da görevin son verildi. İki teknik direktör de daha önce Manchester United’da görev almıştı.

Çarşamba gecesi Carabao Kupası ikinci turunda Kırmızı Şeytanlar’ın 2. Lig ekibi Grimsby Town'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından Ruben Amorim üzerindeki baskı artarken, bu ikili eski işverenlerinin radarına bir kez daha girmiş olabilir.

'NOTTİNGHAM FOREST VEYA WEST HAM OLABİLİR'

The Sun: Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci maçının ardından Fenerbahçe'den ayrıldı – Manchester United taraftarları, onun Amorim'in yerini alabileceğine ikna olmuştu.

Mourinho, bu hafta bir Türk kulübü tarafından kovulan ikinci eski Manchester United teknik direktörü oldu.

SunSport geçen hafta Mourinho'nun Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun yerine geçecek adaylar arasında olduğunu açıkladı.

51 yaşındaki Nuno, kulübün futbol direktörü Edu ile yaşadığı tartışmanın ardından City Ground'da baskı altında.

West Ham menajeri Graham Potter üzerinde de baskı artıyor ve Mourinho burada da bir seçenek olarak görülebilir.

'LEEDS UNİTED DA MERCEK ALTINDA'

Daily Star: Jose Mourinho, ‘Manchester United'a dönüş sinyali’ verdikten sonra Fenerbahçe tarafından kovuldu

Jose Mourinho, Türkiye Süper Lig kulübü Fenerbahçe tarafından kovuldu. Bu durum, Mourinho'nun Premier Lig'e sansasyonel bir dönüş yapacağı ve hatta Manchester United'a geri dönebileceği yönündeki spekülasyonları ateşledi.

Mourinho'nun yorumları sosyal medyada yeniden gündeme geldi ve taraftarlar, geçen sezon 15. sırada bitiren United'ın bu sezon Avrupa'da yer almamasını eleştirdi. Bazı hoşnutsuz United taraftarları, Ruben Amorim'in geleceğinin belirsiz görünmesi nedeniyle Mourinho'nun Old Trafford'a geri dönmesini savunuyor.

West Ham'ın Graham Potter'ı artan baskı altında kalırken, Daniel Farke'nin Leeds'teki pozisyonu, sezon başlamadan önce kovulabileceği söylentileriyle birlikte mercek altında kalmaya devam ediyor.

'REAL MADRİD'DEN SONRAKİ EN YÜKSEK GALİBİYET YÜZDESİYDİ'

The Independent: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamayınca Jose Mourinho'yu kovdu.

Kulüp, yeni sezonda sadece altı maç oynadı ve ilk iki lig maçından dört puan aldı. Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda Feyenoord'u toplamda 6-3 yendiler, ancak final play-off turunda Benfica'ya 1-0 yenilerek Avrupa'nın en kazançlı turnuvasının grup aşamasına katılma şansını kaçırdılar.

The Guardian: Mourinho, Roma'da görev yaptıktan sonra bir yıl önce Fenerbahçe'ye katıldı ve İstanbul'a geldiğinde binlerce taraftar tarafından karşılandı. Bu durum, Galatasaray'ın son dönemdeki hakimiyetine son verme beklentilerini artırdı. Fenerbahçe'de 62 maçta görev yapan Mourinho, 37 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 14 beraberlikle %59,68'lik bir galibiyet yüzdesi elde etti. Bu, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de elde ettiği %71,91'lik galibiyet yüzdesinden sonra en yüksek galibiyet yüzdesi oldu.