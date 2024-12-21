İngiliz basını duyurdu: Fenerbahçe'den 87 milyon euroluk stoper transferi...

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Fenerbahçe’de son dönemde yaşanan savunma hattındaki sakatlıklar ve formsuzlukların neticesi stoper transferini zorunlu hale getirdi. Devre arasına kısa süre kalırken Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına hız kattı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da takviye istemesi üzerine listesini oluşturan sarı lacivertlilerde ilk hedef İngiltere.

HARRY MAGUIRE HAMLESİ

Ada basınından The Athletic'in haberine göre; sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi sona erecek Harry Maguire için Fenerbahçe devreye girdi.

1 Ocak tarihinden sonra yabancı kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek olan deneyimli stoper için görüşmelere başlayan sarı lacivertliler, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin oyuncuya net bir ilgisi olduğu vurgulanan haberde, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ileri sürüldü.

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GALATASARAY'DA İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın da Maguire için takipte olduğu bilgisi paylaşıldı. Birçok kulübün devrede olduğu 31 yaşındaki savunmacı için Napoli ve Leicester City gibi takımların da nabız yoklamayı planladığı aktarıldı.

'AMORIM ŞANS VEREBİLİR'

Maguire, Manchester United'ın Everton'ı 4-0 yendiği maçta Bruno Fernandes'in elinden kaptanlık bandını aldığı ve teknik direktör Rubern Amorim'in onun liderlik vasıflarını takdir ettiği belirtilen haberde, İngiliz devinin de sözleşme uzatmak için oyuncuyla görüşme yapacağı ifade edildi.

87 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

2019 yılında Leicester City'den büyük umutlarla 87 milyon Euro bedel karşılığında Leicester City'den ManU'ya transfer olan Maguire, beklenen performansa bir türlü ulaşamamıştı.

İngiliz ekibinde geçirdiği 5 sezonda 219 maçta sahaya çıkan savunma oyuncusu, 12 gol, 7 asistlik skor katkısı vermişti.