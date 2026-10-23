İngiliz basını Beşiktaş-Crystal Palace maçını konuşuyor: 'Palace beraberlikle yetinmek zorunda kaldı!'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Crystal Palace'ı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Beşiktaş, 45+2. dakikada Ndidi'nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Konuk ekip, 51. dakikada Pino'nun golüyle skoru eşitlerken 55. dakikada Mateta'nın attığı golle geri döndü. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 73. dakikada Olaitan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte yoluna namağlup devam eden Beşiktaş'ın puanı 7 oldu. Crystal Palace 4 puana yükseldi.

İngiliz basını, Beşiktaş-Crystal Palace müsabakasına geniş bir yer ayırdı.

Sky Sports: "Palace İstanbul’da beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

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Crystal Palace, Beşiktaş deplasmanında 2-2 berabere kalarak iki maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi. Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ı öne geçirirken Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta'nın golleri Palace'ı öne taşıdı. Junior Olaitan skoru eşitlerken Ümit Akdağ, Jorgen Strand Larsen'e yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü."

The Telegraph: "Beşiktaş karşısında Crystal Palace’ın gücü tükendi: Sage’e nefes alma şansı yok

Türkiye’de alınan beraberlik, Fransız teknik direktörün görevdeki geleceği belirsizliğini korurken hafta sonu oynanacak Newcastle United maçı öncesinde baskıyı daha da artırdı. Crystal Palace, İstanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında moral verici bir galibiyete çok yaklaşmasına rağmen puan kaybetti.

Sage’in Crystal Palace’ı, Beşiktaş Stadı’nda geriye düştükten sonra geri dönüş yaparak öne geçmeyi başardı ancak Junior Olaitan’ın son dakikalardaki beraberlik golüne engel olamadı. Yalnızca dört aydır takımın başında bulunan Sage’in teknik direktörlük koltuğundaki geleceğinin belirsiz olduğu belirtilirken Fransız çalıştırıcının pazar günü oynanacak maçta galibiyete ihtiyacı var."

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BBC: "Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Beşiktaş karşısında özlediği galibiyeti elde edemedi ancak dört golün atıldığı, heyecan dolu mücadelede takımının zorlu bir mücadele sonunda puan almasını sağladı."

The Guardian: Crystal Palace, Beşiktaş deplasmanında berabere kaldı

Jean-Philippe Mateta, sezonun ilk maçından bu yana ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada gol attı. Ancak Crystal Palace, Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesini galibiyete dönüştüremedi ve İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Crystal Palace, rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen galibiyet golünü bulamadı.

Goal UK: "Crystal Palace, İstanbul'un etkileyici atmosferinde bir puan alarak taktiksel açıdan önemli bir direnç gösterdi. Wilfrid Ndidi'nin ilk yarının uzatma dakikalarında ev sahibi ekibi öne geçirdiği, Palace açısından hayal kırıklığı yaratan ilk yarının ardından konuk ekip ikinci yarıya daha dikine oynayarak başladı.

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Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın son bölümde kırmızı kart görmesine rağmen Pierre Sage'in takımı galibiyet golünü bulamadı. Crystal Palace, eleme turlarına kalma mücadelesini sürdürmesini sağlayan, zorlu bir deplasmanda kazanılmış bir puanla Tüpraş Stadı'ndan ayrıldı."

The Times: "Pierre Sage yine hayal kırıklığı yaşadı: Crystal Palace savunmadaki hatalarının bedelini ödedi.

Crystal Palace Teknik Direktörü, Türkiye'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçta çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti alamadı."

Independent: "Crystal Palace, 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında beraberliğe razı oldu

Jean-Philippe Mateta, sezonun açılış gününden bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta gol attı ancak Crystal Palace, İstanbul'da oynanan Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesinden faydalanarak galibiyet golünü bulamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.”