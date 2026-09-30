İngiliz Bakan, Manchester City için konuştu: Premier Lig'den ihraç edilebilir!

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İngiltere Premier Lig’in Manchester City hakkında yürüttüğü finansal usulsüzlük soruşturmasında kulübü suçlu bulması, İngiliz hükümetinin de gündemine oturdu.

İngiltere Spor Bakanı Lisa Nandy, Manchester City hakkındaki sürecin “son derece ciddi” olduğunu belirterek, suçlamaların itiraz sürecinin ardından kesinleşmesi halinde kulübü çok ağır bir yaptırımın bekleyebileceğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Lisa Nandy, Premier Lig tarafından yayımlanan açıklamanın oldukça ciddi olduğunu vurguladı. Manchester City’nin karara itiraz etme hakkının bulunduğunu hatırlatan Nandy, sürecin henüz tamamlanmadığının da altını çizdi.

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"SON DERECE CİDDİ BİR KONU"

BBC’ye konuşan İngiltere Spor Bakanı, “Bu son derece ciddi bir konu. Premier Lig’in açıklaması oldukça net ve ağır. Ancak Manchester City’nin karara itiraz etme hakkı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Nandy, itiraz süreci tamamlanmadan Manchester City hakkında kesin bir değerlendirme yapmak istemediğini söyledi.

İngiliz Bakan, “Herhangi bir temyiz sürecinin önüne geçmek istemiyorum. Manchester City’nin adil bir şekilde dinlenme hakkı var. Ancak şunu söyleyebilirim ki uygulanabilecek en ağır yaptırım gerçekten çok ciddi” dedi.

"PREMIER LİG'DEN İHRAÇ EDİLEBİLİR"

Lisa Nandy, suçlamaların itiraz sürecinin ardından doğrulanması halinde Manchester City’nin Premier Lig’den ihraç edilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Nandy, “Bu tür suçlamaların doğrulanması halinde kulüp Premier Lig’den ihraç edilebilir. Bunun elbette herkes için çok büyük sonuçları olur” açıklamasını yaptı.

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"KURALLAR HERKES İÇİN AYNI UYGULANMALI"

İngiltere Spor Bakanı ayrıca futbolun finansal kurallarının daha açık olması ve tüm kulüplere aynı şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Nandy, “Bence burada en önemli konu, herkesin açıkça anlayabileceği kurallara sahip olduğumuzdan emin olmak. Bu kurallara uyulmalı, kurallar herkes için tutarlı bir şekilde uygulanmalı ve ihlal durumunda hızlı hareket edebilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Manchester City’nin Premier Lig’in kararına itiraz etme hakkı bulunurken, süreç sonunda suçlamaların kesinleşmesi halinde kulüp açısından çok daha ağır yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor.