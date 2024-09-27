ING Kadınlar Baskerbol Süper Ligi başlıyor!

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla başlayacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

28 Eylül Cumartesi:

14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)

15.00 Fenerbahçe-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 YTR Gayrimenkil Bodrum Basketbol-Beşiktaş (Bodrum)

29 Eylül Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basket 67 (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Danilos Pizza (Kadir Has Kongre Merkezi)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

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18.00 Gaziantep Basketbol-İstanbul Ankaspor-(Karataş Şahinbey)

28 Eylül Cumartesi:

14.00 Kapaklıspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.30 Pizzabulls CO Basket-TED Ankara Kolejliler (Küçükçekmece Halkalı)

17.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol (Kurtdereli)

19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

29 Eylül Pazar:

16.00 Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)

18.30 OGM Ormanspor-Esenler Erokspor (M. Sait Zarifoğlu)

18.30 Çağdaş Bodrumspor-Finalspor (Bodrum)

30 Eylül Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Hayri Gür)