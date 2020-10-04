ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş'ı 83-74 yendi. Fenerbahçe Beko, haftayı 4 puan ve averajla lider bitirdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka: 59-55
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor: 75-89
Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji: 91-95
TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol: 94-85
OGM Ormanspor-Galatasaray: 82-90
Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 78-81
Anadolu Efes-Türk Telekom: 83-78
Beşiktaş-Fenerbahçe Beko: 74-83
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