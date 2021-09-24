ING Basketbol Ligi yarın başlıyor! Rekorlar...

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Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 1 Mayıs 2022'de tamamlanması planlanıyor.



Ligde müsabakalar yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak, misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecek. Karşılaşmalar, TRT Spor ve Tivibu'dan canlı olarak yayımlanacak.



Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek. Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle play-off'ta mücadele edecek.



- İlk hafta programı



ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:

13.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

15.30 Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Karataş Şahinbey)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)

20.15 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Sinan Erdem)



26 Eylül Pazar:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)

15.30 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.15 Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko (Volkswagen Arena)

En çok şampiyon olan Anadolu Efes

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Anadolu Efes, 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan sezonu da şampiyon olarak tamamladı.



- Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu var

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 9 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i geçerek 7, 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan'a play-off finallerinde üstünlük sağlayarak 8. kez şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli takım, son olarak 2017-2018 sezonunda play-off finallerinde TOFAŞ'ı geçerek 9. şampiyonluğuna ulaştı.



- Galatasaray 5 kez şampiyon oldu

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe'yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.

Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit'e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.



- Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var

Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.



- Eczacıbaşı da 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.



- İlk şampiyon Altınordu

1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi.

Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.



- 2019-2020 sezonunu tamamlanamadı

Basketbol Süper Lig'inde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.



- Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon

1966-1967 Altınordu

1967-1968 İTÜ

1968-1969 Galatasaray

1969-1970 İTÜ

1970-1971 İTÜ

1971-1972 İTÜ

1972-1973 İTÜ

1973-1974 Muhafızgücü

1974-1975 Beşiktaş

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Eczacıbaşı

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Efes Pilsen

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Efes Pilsen

1983-1984 Efes Pilsen

1984-1985 Galatasaray

1985-1986 Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe

1991-1992 Efes Pilsen

1992-1993 Efes Pilsen

1993-1994 Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor

1995-1996 Efes Pilsen

1996-1997 Efes Pilsen

1997-1998 Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ

1999-2000 TOFAŞ

2000-2001 Ülkerspor

2001-2002 Efes Pilsen

2002-2003 Efes Pilsen

2003-2004 Efes Pilsen

2004-2005 Efes Pilsen

2005-2006 Ülkerspor

2006-2007 Fenerbahçe Ülker

2007-2008 Fenerbahçe Ülker

2008-2009 Efes Pilsen

2009-2010 Fenerbahçe Ülker

2010-2011 Fenerbahçe Ülker

2011-2012 Beşiktaş Milangaz

2012-2013 Galatasaray Medical Park

2013-2014 Fenerbahçe Ülker

2014-2015 Pınar Karşıyaka

2015-2016 Fenerbahçe Ülker

2016-2017 Fenerbahçe

2017-2018 Fenerbahçe Doğuş

2018-2019 Anadolu Efes

2019-2020 Tamamlanamadı

2020-2021 Anadolu Efes

Şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta

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Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 23 yıldır geçilemedi.



Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.



- Siyavuş'u Örs takip ediyor



Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.



- Ergin Ataman 3 takımla 5 kez şampiyon oldu

Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın toplam 5 şampiyonluğu bulunuyor.

Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında yine Anadolu Efes ile kupayı kazanma başarısı gösterdi.



- Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı



Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

Oktay Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör konumunda. Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.



- En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic



Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.



- Fenerbahçe yabancılarla sevindi



Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.



- Lig tarihinde 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü



Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.



- Şampiyonluk yaşayan antrenörler



Basketbol Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

Sezon Şampiyon Antrenör

1966-67 Altınordu Samim Göreç

1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp

1968-69 Galatasaray Petar Simenov

1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp

1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu

1971-72 İTÜ Samim Göreç

1972-73 İTÜ Öner Şaylan

1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena

1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay

1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün

1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi

1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş

1984-85 Galatasaray Nur Germen

1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu

1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu

1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp

1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp

1989-90 Galatasaray Faruk Akagün

1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz

1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs

1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs

1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs

1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz

1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs

1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs

1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz

1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa

1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören

2000-01 Ülkerspor Murat Didin

2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2005-06 Ülkerspor Murat Özyer

2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs

2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic

2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman

2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic

2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija

2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman

2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman

2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic

2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca

2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic

2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic

2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic

2018-19 Anadolu Efes Ergin Ataman

2019-20 Tamamlanamadı Tamamlanamadı

2020-21 Anadolu Efes Ergin Ataman