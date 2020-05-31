İnegöl Belediyespor, Levent Zoroğlu ile yeniden anlaştı

İnegöl Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, 2017 Balkan Kupası Şampiyonluğu yaşadıkları sezonda takımın başında bulunan Zoroğlu ile yapılan görüşmenin ardından yeni sezon için tekrar anlaşmaya vardı.







Daha önce 2.5 sezon takımın başında yer alan Zoroğlu için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek.

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