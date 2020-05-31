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GeriVoleybol İnegöl Belediyespor, Levent Zoroğlu ile yeniden anlaştı
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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

İnegöl Belediyespor, Levent Zoroğlu ile yeniden anlaştı

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İnegöl Belediyespor, Levent Zoroğlu ile yeniden anlaştı
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AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, yeni sezon için antrenör Levent Zoroğlu ile anlaşmaya vardı.

İnegöl Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, 2017 Balkan Kupası Şampiyonluğu yaşadıkları sezonda takımın başında bulunan Zoroğlu ile yapılan görüşmenin ardından yeni sezon için tekrar anlaşmaya vardı.



Daha önce 2.5 sezon takımın başında yer alan Zoroğlu için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. 

İnegöl Belediyespor, Levent Zoroğlu ile yeniden anlaştı

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