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Haber Giriş: 26.03.2020 - 22:59,Son Güncelleme:/

Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi

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Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi
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ABD'de düzenlenecek Indianapolis 500 otomobil yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan yarışın koronavirüs nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe alındığı belirtildi.

Otomobillerin, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur attığı Indianapolis 500 yarışı, 1911 yılından beri düzenleniyor.

Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi

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