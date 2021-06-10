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GeriBasketbol Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren kovuldu
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Basketbol
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Haber Giriş: 10.06.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren kovuldu

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Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren kovuldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren ile yollar ayrıldı.

Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sezon takımın başına getirilen 45 yaşındaki ABD'li Bjorkgren'in görevine son verildiği duyuruldu.

Bjorkgren, Phoenix Suns ve Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Pacers ile anlaşmıştı.

Pacers, Bjorkgren yönetiminde 34 galibiyet, 38 mağlubiyetle tamamladığı normal sezonda play-off'ların dışında kalmıştı.

Indiana Pacersta başantrenör Nate Bjorkgren kovuldu

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