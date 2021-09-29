Incline Machine Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Incline Machine Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Göğüs hareketi yaparken tutuş daraldıkça göğüslerin birleştiği iç kısımlar da çalışır. Tutuşu genişletildikçe de çalışılan bölge kollara doğru yaklaşır. Aynı zamanda göğsümüz üst göğüs, orta göğüs ve alt göğüs olmak üzere toplam 3 bölüme ayrılır.



Incline Machine Press Nedir?



Incline Machine Press, bench press hareketinin 45 derece eğimli bir şekilde sehpada yapılan bir diğer versiyonudur. Eğim pozitif yönde olduğu için baş, ayaklara göre genellikle daha yukardadır. Bu hareketin çalıştırdığı bölge ise, üst göğüs bölgesidir. Aynı zamanda tıpkı bench preste olduğu gibi arka kol kaslarını da çalıştırmaya yardımcı olur.



Incline Machine Press Ne İşe Yarar?



İncline Machine Press, göğüs bölgesinde bulunan kas kütlelerini çalıştırmaya yardımcı olur. Incline bench presste bar ne kadar geniş bir şekilde tutulursa çalışılan bölge de üst göğsün yanlarına doğru kayar. Eğer çalıştırmak istediğiniz bölge üst göğüslerin iç kısmında ise, barı daha dar tutmak gerekir.



Incline Machine Press Nasıl Yapılır?

Incline bench press hareketini yapmak için pozitif yönde 45 derecelik incline sehpasına sırt üstü uzanılır. Uygun ağırlıklar takılmış olan barın üzerinde bulunan çizgiler serçe parmağına denk gelecek şekilde sıkı bir şekilde kavranır. Bacaklar ise yere sabit olmalıdır.

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Doğru bir pozisyon aldıktan sonra bar, nefes alarak göğse doğru yavaş bir şekilde indirilir. Göğse değmeden ama göğse yakın bir bölgede 1 saniye kadar beklendikten sonra nefes verilerek ilk pozisyona duruma dönülür. Ağırlık, kolların izin verdiği kadar en tepeye kadar kaldırılır. Ağırlıkları, 1 saniye yukarıda kaldıktan sonra indirilerek 2. tekrarın yapılması gerekir. Antreman programında yazan tekrar sayısına göre de bu şekilde devam edilir.

Incline bench presste dikkat edilmesi gereken en önemli nokta barı yavaş bir şekilde indirip normal hızda kaldırmaktır. Hareketi hızlı bir şekilde yapmak bu hareketten alacağımız verimi önemli ölçüde düşürür.

İncline Machine Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



İncline Machine press hareketi, eğim pozitif olduğundan dolayı baş, ayaklara göre daha yukarda olur. Çalıştırdığı bölge ise, üst göğüs bölgesidir. Aynı zamanda tıpkı dumbbell bench preste olduğu gibi arka kol kaslarını da önemli ölçüde çalıştırır.



İncline Machine Press Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



İncline machine press hareketini yaparken 45 derecelik açıyı yakalamaya özen göstermeniz gerekir. Göğüsü çalıştırmak isterken size uygun ağırlıkları tercih etmeye özen göstermeli ve fazla ağırlığa birden yüklenmemeniz gerekir.



Incline Machine Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Incline Machine Press hareketine alternatif olarak, dumbbell bench press tercih edilebilir. Bu egzersiz de göğüs ve arka kol kaslarınızı etkili bir şekilde çalıştırmanıza yardımcı olur.



Incline Machine Press Hareketinin Faydası Var mıdır?



Incline Chest Press Machine, spora yeni başlayanlar ya da serbest ağırlıklarla çalışmaktan korkanlar için uygun bir üst göğüs egzersizidir. Bu egzersizde yapılan hareket, makinede yapılan bench press ile aslında aynıdır. Ama eğim ya da makinenin tasarımı, işi pektoral kasların daha yüksek kısmına ve omuzların ön tarafına kadar kaydırır. Makineyi boyunuza ve kol uzunluğunuza göre ayarladığınızdan emin olmanız gerekir. Egzersizle üst göğüs kaslarında önemli bir gelişim ortaya çıkar.