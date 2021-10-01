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İncline Dumbbell Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? İncline Dumbbell Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

#Nasıl Yaoılır#İncline Dumbbell Curl#İncline Dumbbell Curl Hareketi
İncline Dumbbell Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır İncline Dumbbell Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Spor alanında bireyler için kasları çalıştırmak ve etkin bir şekilde kullanmak ilk amaçtır. Elbette ki bireyler spor yaparak da kilo vermekte ve yağlarını kasa çevirmektedir. Spor yapan kişiler için en önemli özellik de kolun omuz ve dirsek arasında bulunan kas kitlesini şişirmek olacaktır. Bu kas kitlesine pazu denmektedir. İşte bu amaçla yapılan salon sporları arasında incline dumbbell curl yerini almaktadır. Sizler için incline dumbbell curl ile ilgili tüm detayları derledik.

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Pazu kelimesini spor yapan ya da yapmayan her birey mutlaka duymuştur. Bu bölgenin şişkin ve sağlıklı durmasına özellikle de erkek sporcular önem vermektedir. Dolayısıyla da bunun için mutlaka incline dumbbell curl egzersizi yapılmıştır.

İncline Dumbbell Curl Nedir?

Preacher curl egzersizinden daha etkin bir hareket olduğu iddia edilen biceps denilen yani pazuları geliştirmek için yapılan egzersize incline dumbbell curl denmektedir.

Bilindiği gibi pazular iki bölümden meydana gelmektedir. Bu egzersiz yapıldığında kollar vücudun arka bölümüne doğru hareket etmektedir. Böylece bu hareket sayesinde pazu denilen bölgenin uzun bölümü fazla derecede esneme göstermektedir. Sonuçta pazu kasının görevi ön kolun bükülmesini sağlamaktır.

İncline Dumbbell Curl Ne İşe Yarar?

Bu egzersiz pazuları büyütmeye yaramaktadır. Çünkü uzun bölge pazuların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İncline dumbbell curl egzersizi de zaten uzun bölgeyi çalıştırmaya yöneliktir.

İncline Dumbbell Curl Nasıl Yapılır?

İncline dumbbell curl şöyle yapılmaktadır;

Bu egzersiz yaklaşık olarak 45 derecelik eğimli sehpada gerçekleşmektedir.

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Bu eğimli spor aleti olan sehpaya sırt üstü uzanılır.

Her iki ele de uygun dambıllar yani ağırlıklar alınır.

Avuç içleri karşıya bakacak pozisyonda aşağıya doğru sallanır.

Bu haldeyken vücut diktir ve aynı zamanda sehpaya tamamen yaslanmış olmalıdır.

Bakışlar karşıda olmalıdır.

Bu şekilde vücut konumlandırılır.

Sonrasında nefes verilerek ağırlıklar dirsekler kırılı vaziyette omuz hizasına kaldırılır.

Kolun omuzdan dirseklere kadar olan bölümü ileri geri hareket etmez ve sabit tutulur.

Dirsek el arası kısmı ise yukarı aşağıya hareket ettirilir. Ağırlıklar bu şekilde kaldırılmalıdır.

Pozisyon bu haldeyken bir saniye beklenir.

Nefes alınarak başlangıç pozisyonuna geri dönülür.

Egzersiz bu şekilde tekrar sayısı kadar yapılır.

İncline Dumbbell Curl Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

İncline dumbbell curl egzersizi kol, omuz ve dirsek arasında bulunan bölgeyi çalıştırmaktadır. Birincil çalıştırdığı kas grubu elbette ki pazu kaslarıdır.

Birincil olarak çalışan kaslar biceps yani kol kaslarıdır. Biceps brachii long head, biceps brachii short head ve brachialis kas grubudur.

İkincil olarak çalışan kas grubu forearm yani ön kol kaslarıdır. Brachioradialis kası bu alan yer alan kas çeşididir.

Omuz kaslarından deltoid anterior head kası da çalışan kas grupları arasında yerini almaktadır.

İncline Dumbbell Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Egzersizi yaparken kullanılan sehpa ayarlanabilir olduğu için eğiklik derecesine dikkat edilmelidir. Hareketin doğru ve etkin yapılması bu eğiklik derecesine bağlıdır. Sehpa eğikliği 55 ile 65 derece arasında da olabilmektedir.

Egzersiz bicepsleri çalıştırmak üzerine olduğu için ağırlıkların da bicepslerin üzerinde olduğuna dikkat edin.

Ağırlıkları indirirken kontrolün siz de olmasına dikkat edin aksi halde bir sakatlık yaşanabilir. Dirsek vücutla aynı hizada olmalıdır. Kesinlikle geriye doğru gitmesine izin verilmemelidir.

Sırt sehpadan ayrılmamalıdır. Karşıya bakılarak boyun kaslarının kasılmasına izin verilmemelidir.

İncline Dumbbell Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

İncline dumbbell curl egzersizi biceps hareketlerinde en iyi ön kol çalıştıran egzersizlerin arasındadır. Bunun haricinde de alternatif olarak yine ön kol egzersizleri olarak barbell curl, hammer curl, concentration curl, high-pulley cable curl ve ez-bar reverse curl hareketlerini de deneyebilirsiniz.

İncline Dumbbell Curl Faydaları Var mıdır?

Spor alanında her egzersiz vücudun belirli kısımlarını çalıştırmaya yöneliktir. Sonuçta insan vücudunda toplamda 639 civarında kas vardır. Düşünün ki kaslar vücut ağırlığının 2/5 'ini oluşturmaktadır. Bu spor egzersizleri tüm bu kas gruplarını çalıştırmaya yönelik programlanmıştır. Elbette ki incline dumbbell curl egzersizin de diğer hareketler gibi faydaları vardır. İlk faydası ön kol kaslarının gelişmesini ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

 

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