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İnanılmaz sakatlık! Korner direği bacağına saplandı

#İngiltere#Sakatlık#Rugby
İnanılmaz sakatlık Korner direği bacağına saplandı

İngiltere'de oynanan amatör rugby ligi takımlarından Saddleworth Rangers'ta forma giyen Charlie Mills, inanılmaz bir sakatlık yaşadı.

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Amatör rugby oyuncusu Charlie Mills, takımı Saddleworth Rangers ile çıktığı maçta inanması güç bir sakatlık yaşadı. Sayı yapmaya çalışrıekn dengesini kaybeden ve düşen Mills'in bacağına korner direği saplandı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Charlie Mills'in bacağına saplanan bayrak direğinin metali, küçük bir ameliyatla çıkarıldı.

Charlie Mills'in bacağına saplanan direkle gülümseyerek çekilen fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

Ülkenin en büyük rugby yıldızlarından olan Barri McDermott, Charlie Mills'in fotoğrafını paylaşıp; "Rugby ligindeki en sağlam adam Charlie Mills! Arkadaşlarına ortamlarda anlatacak bir hikayen oldu. Seni selamlıyorum dostum." yazdı.

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#İngiltere#Sakatlık#Rugby

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