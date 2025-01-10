İnanılmaz olay: Kız arkadaşını takımın kaldığı otele bavul içinde gizlice soktu! Ortaya çıkınca derhal kadro dışı bırakıldı

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Guangzhou Loong Lions Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki Zhang'ın kulübün yönetim yönetmeliğini ihlal ettiği için sözleşmesinin askıya alındığını ve birinci takım maçlarına katılmasının yasaklandığını duyurdu.

Kız arkadaşı bavulun içinde yatarken fotoğraf paylaştı

Zhang’in başı, kız arkadaşının 5 Ocak'ta Qingdao Eagles ile oynanan maçtan bir gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle belaya girdi. Kız arkadaşı, Weibo (X’in Çin versiyonu) hesabını kullanarak, ev ödevi kağıtlarıyla birlikte bir bavulun içinde yatarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Ödevlerinde yardım etmek için sokmuş

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Global Times'ın haberine göre, Zhang'ın maçtan önce kendisini bavulun içinde takımın kaldığı otele gizli soktuğunu ve bütün gece ödevlerini tamamlamasına yardım ettiğini açıkladı. Kız arkadaş, yaptığı hatayı fark edip hemen sildi ama artık çok geçti. Zhang'ın sanat öğrencisi olan kız arkadaşının akademik olarak zorlandığı ve arkadaşlarına göre birkaç dersten başarısız olduğu bildirildi.

Çin'de maçlardan önceki gece misafir yasak

Çin'deki basketbol takımları genellikle oyuncuların, özellikle de maçlardan önceki gece, takım otellerine kız arkadaşları da dahil olmak üzere misafir getirmelerini yasaklıyor. Zhang'ın denetimleri atlatmak için bavulunu kullanarak bu kuralı deldi.

Derhal kadro dışı bırakıldı, takımdaki geleceği de tehlikede

Olay ortaya çıkınca Xingliang derhal süresiz kadro dışı bırakıldı ve takımdaki geleceği de artık büyük bir şüphe altında. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: ‘Son zamanlarda Guangzhou Loong Lions Basketbol Kulübü oyuncusu Zhang Xingliang, kişisel meseleleri uygunsuz bir şekilde ele alması nedeniyle taraftarların ve arkadaşlarının dikkatini çekmiştir. Kulübün yönetim ve antrenör kadrosuyla yapılan istişarelerin ardından, oyuncu Zhang Xingliang'ın kulübün A takım maçlarına katılmasının derhal yasaklanmasına karar verilmiştir. Bu karar kulübün A takımının ilgili yönetim kurallarını ihlal ettiği objektif gerçeği nedeniyle alınmıştır.” Zhang'ın kurallarını çiğnediği için kulüpten bolca özür dilediği ifade edildi.

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Yaşanlar sonrası kulüple yolların ayrılması beklenen 1.87 m boyunda ve 84 kg ağırlığındaki oyun kurucu Zhang, Loong Lions ile ikinci sezonunu geçiriyordu. Bu sezon 13'ü ilk beşte olmak üzere 26 maça çıktı ve 6.4 sayı, 1.8 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı.