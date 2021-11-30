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İnanılmaz bir şansı kaçırdılar

#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig
İnanılmaz bir şansı kaçırdılar

Alınacak bir galibiyet Fenerbahçe’yi çok farklı yerlere taşıyacaktı.

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Sadece Beşiktaş ve G.Saray’ın puan kayıpları yüzünden değil, Konya ve Hatay’ın da sürpriz mağlubiyetleri sonrası olası bir galibiyet F.Bahçe için üç puandan çok daha fazlası bir anlama gelecek ve takımı bir anda lig ikincisiyle aynı puana taşıyacaktı. Bu denli yerden yere vuruldukları bir sezonu temize çekmek için inanılmaz bir şanstı bu sarı lacivertliler adına.

GÖZTEPE iÇiN DE ÖNEMLiYDi

Haftalardır puan kayıpları yaşadığı için son sıralara demirleyen Göztepe için de bambaşka sebeplerden önemliydi karşılaşma. Hava şartlarına rağmen taraftarların tribünleri doldurmaları da bu kritik dönemeçte takımlarına desteğin ve inancın bir göstergesiydi mutlaka. 

Berisha, Szalai ve Sosa’nın yedek, Serdar Dursun ve Meyer’in ilk 11’de olduğu bir dizilişle sahadaydı F.Bahçe. Pereira aynı kadrodan yine bambaşka bir diziliş çıkarmayı başarmıştı ve maç daha başlamadan kuşkucu kaşlar havaya kalkmıştı bile.

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JAHOViC’iN GOLÜ ŞOKE ETTi 

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Yine de maçın ilk düdüğü çaldığında Mesut kariyerinde ilk kez üç maç üst üste gol atmanın, F.Bahçe ligde çok da iyi gitmeyen bir rakip önünde kolay kazanmanın hesaplarını yapıyorlardı ve işte tüm bu sebeplerden Göztepe’nin 40.dakikada Jahovic’in ayağından kazandığı gol soğuk duş etkisi yaptı zaten.

Sarı lacivertliler 2. yarının hemen başında Serdar Dursun’la skoru eşitlediler. Kazanmak için hala çok zaman vardı. Ancak kalan süre ve oyuncu değişiklikleri F.Bahçe’ye yetmedi. Kazanmak için daha çok bastıran Göztepe’nin yakaladığı pozisyonlarda da Berke gole geçit vermedi.

88’de Novak ikinci sarı karttan takımını 10 kişi bıraksa da eksikliğini hissetmeden maç bitti. Paylaşılan birer puan iki taraf adına da mağlubiyetten farksız bir beraberlik anlamına geldi

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