İnanılır gibi değil! Sporting ilk 2 golü Vodafone Park'ta çalışıp attı

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Sporting Lizbon’un Beşiktaş karşısında bulduğu ilk iki golün perde arkasında çok ilginç bir olay ortaya çıktı. 15. ve 27. dakikalarda atılan iki gol de Sporting’in sağ kanattan kullandığı korner atışları sonucu geldi.

İlk golde İnacio’nun kafayla aşırdığı topu Coates altıpas içinde kafayla ağlara gönderdi. 27. dakikada yine sağ taraftan yapılan korner atışında bu kez Paulinho kafayla aşırdı, Coates aynı şekilde kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getiren golü attı.

12 dakika arayla gelen bu gollerin tıpatıp aynı olmasının yanında, Sportingli futbolcuların iki gol getiren bu taktiği maçtan önce statta çalışması olayı daha da ilginçleştirdi.

Portekiz ekibi, karşılaşma öncesi herkesin gözü önünde çalıştığı taktiği sahada uygulayıp istediğini aldı.

GÜNTEKİN ONAY NE DEDİ?

Kabul edelim ki Beşiktaş’ın bu savunma hattı Şampiyonlar Ligi seviyesinin altında. Bu arada Beşiktaş’ın rakip analizi yapan ekibi, Sporting’in bu duran top setlerini neden incelemez? İlk iki golün sahibi olan stoper Coates geçen sezon 7 gol atmış. Maç öncesinde ısınırken de aynı seti çalıştılar ve oyun içinde uygulayıp 3 gol attılar. Pes vallahi!