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Inaki Pena kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray transfer haberi ile ismi gündemde!

#Inaki Pena#Galatasaray#Barcelona
Inaki Pena kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı Galatasaray transfer haberi ile ismi gündemde

Inaki Pena'nın hayatı Galatasaray transfer haberi ile gündeme geldi. Kaleci arayışına giren sarı kırmızılı takımda, Borussia Dortmund ve oyuncuyla anlaşma noktasına geldiği Roman Bürki transferi iptal olurken, beklenen haber Barcelona'dan geldi. Son bilgilere göre Galatasaray, Barcelona B takında oynayan Inaki Pena'yı kiralık olarak renklerine katmaya hazırlanıyor. Genç file bekçisi, Alicante, Villareal, Barselona gibi takımlarda altyapıda forma giydi. Peki, Inaki Pena kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte, Inaki Pena'nın kariyeri hakkında bilgiler.

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Inaki Pena için kollası sıvayan Galatasaray kiralık olarak genç kaleciyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki file bekçisi yarın gece İstanbul’da olacak. La Masia'da görev yapan ve kısa süre önce Torrent'in Galatasaray'daki ekibine katılan kaleci antrenörü Ricard Segarra tarafından Sarı-Kırmızılı kulübe önerilen Inaki Pena, 1999 doğumlu ve kariyerine Alicante CF'nin gençlik düzeninde 2004 yılında, henüz beş yaşındayken başladı.

INAKİ PENA KİMDİR?

2 Mart 1999 doğumlu olan Inaki Pena, İspanya'nın Barcelona B takımında kaleci olarak forma giyiyor. 2012'de 13 yaşındayken Villarreal CF'den FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı. 2017–18 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımda , Chelsea'ye karşı finalde ilk yarıda yer aldı. 16 Nisan 2018'de Barça ile sözleşmesini iki sezonluk bir opsiyonla birlikte üç sezon için yeniledi. Daha sonra 2018–19 sezonu öncesinde Segunda División B'de yedeklere terfi etti. ilk profesyonel maçına 6 Ekim 2018'de kendi sahasında CD Atletico Baleares karşısında 1-1 berabere kaldıkları beraberlikle başladı.

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Inaki Pena Copa del Rey'de Cultural Leonesa ile 32 beraberlik turunun ilk ayağı için Jasper Cillessen'in yedeği olarak ana kadroya çağrıldı. 2019-20 sezonunda Neto'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunu kapatmak için bir kez daha ana kadroda yedek kulübesinde yer aldı. 6 Ekim 2020'de Barcelona genç oyuncunun özleşmesini iki yıl daha uzatma opsiyonunu kullandı.

Son Dakika Haberi... Galatasarayda Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelonadan Inaki Pena geliyor

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İspanya'yı 16 yaş altı , 17 yaş altı , 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı. 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu ve turnuva boyunca ilk tercih oldu. Sergio Busquets'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle , İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı.

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#Inaki Pena#Galatasaray#Barcelona

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