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Inaki Pena kimdir? Inaki Pena kaç yaşında ve nereli? İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena hakkında merak edilenler

#Inaki Pena Kimdir?#Inaki Pena#Galatasaray

Galatasaray Kulübü, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadesi kullanıldı. Bu gelişmenin ardından genç kalecinin kariyeri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Inaki Pena kimdir? Inaki Pena kaç yaşında?

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Galatasaray Kulübü, İspanyol futbolcu Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Muslera’nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk’ten beklediği verimi alamayan Galatasaray, eldivenleri Barcelona B’nin 22 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena’ya teslim etmeye hazırlanıyor. İşte, Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena hakkında merak edilenler...

INAKİ PENA KİMDİR?

2 Mart 1999 doğumlu olan Inaki Pena, İspanya'nın Barcelona B takımında kaleci olarak forma giyiyor. 2012'de 13 yaşındayken Villarreal CF'den FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı. 2017–18 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımda , Chelsea'ye karşı finalde ilk yarıda yer aldı. 16 Nisan 2018'de Barça ile sözleşmesini iki sezonluk bir opsiyonla birlikte üç sezon için yeniledi. Daha sonra 2018–19 sezonu öncesinde Segunda División B'de yedeklere terfi etti. ilk profesyonel maçına 6 Ekim 2018'de kendi sahasında CD Atletico Baleares karşısında 1-1 berabere kaldıkları beraberlikle başladı.

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Inaki Pena Copa del Rey'de Cultural Leonesa ile 32 beraberlik turunun ilk ayağı için Jasper Cillessen'in yedeği olarak ana kadroya çağrıldı. 2019-20 sezonunda Neto'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunu kapatmak için bir kez daha ana kadroda yedek kulübesinde yer aldı. 6 Ekim 2020'de Barcelona genç oyuncunun özleşmesini iki yıl daha uzatma opsiyonunu kullandı.

İspanya'yı 16 yaş altı , 17 yaş altı , 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı. 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu ve turnuva boyunca ilk tercih oldu. Sergio Busquets'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle , İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı.

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