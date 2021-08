INA Başkanı Al Musallam'dan Türk yüzmesine övgü

İstanbul Boğazı'nda bu yıl 33. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı takip eden Kuveytli spor adamı Al Musallam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Al Musallam, "Asya'dan Avrupa'ya 33. kez düzenlenen ve 2 binin üzerinde katılımcının yarıştığı bu organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile iş birliği içindeyiz. Türkiye'de yüzme sporu inanılmaz bir gelişim ve ivme kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve öncesindeki organizasyonlarda genç Türk yüzücülerin aldığı başarıları, Türk yüzmesinin ne kadar ileri gittiğinin göstergesi. Önümüzdeki dönemde TYF ve FINA bünyesinde yapacağımız projelerle yüzmeyi daha ileri götüreceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın çok önemli bir organizasyon olduğuna değinen FINA Başkanı, "FINA'nın yardımlarıyla TYF, TMOK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bu organizasyonu daha büyük katılımcılara açmak istiyoruz. Dünyanın her yerinden buraya katılım sağlanmasını ve Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı daha da büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Paris 2024 hazırlıklarına başladı

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarına başladıklarını, oyunlara daha büyük bir katılım ve hedefle gideceklerini söyledi.



Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı takip eden Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Organizasyonun önemine değinen Erkan Yalçın, "Her ülkeden buraya insanların gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Federasyon ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) olarak amacımız, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) ile iş birliği yaparak bu yarışa katılanların sayısını artırmak. Dünyadaki her ülkeden katılımcı gelmesi bizleri çok mutlu edecektir." diye konuştu.



Yalçın, geride kalan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücülerin performansıyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:



"2020 Tokyo'ya tarihimizde ilklerle gittik. Oraya giden en genç takımlardan bir tanesiyiz. Öncesinde Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan 15 madalyayla döndük. Sıralamada ikinci olduk. Bu tarihi bir başarı ve bizim için büyük bir gurur. Tokyo 2020'ye A barajını geçerek gitme hakkı kazandık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kalabalık A barajı sayısıyla Tokyo'ya gittik. Sporcularımız en iyi şekilde yüzdü. Daha iyisi olabilirdi ama biz önümüze bakıyoruz. Artık 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın çalışmalarına başladık. İnşallah 2024'te ülkemize yakışan şekilde daha büyük bir katılımla ve hedeflerimizi yükseltmiş bir şekilde gitmek istiyoruz. Yüzmenin zor bir branş. Burada 4,5 yıllık bir emek, değişim, ihya ve inşa var. İnşallah bunu 2028'e taşıyacağız ve hep beraber ülkemizin bayrağını göndere çekmeyi hedefliyoruz."



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine değinen Yalçın, "Proje kapsamında ülkemizin her yerindeki havuzlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah bunu tabana yaydığımız zaman geleceğe daha umutla bakacağımızdan şüphemiz yok." şeklinde görüş belirtti.



Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için Türkiye'ye gelen FINA Başkanı Husain Al Musallam ile yaptıkları görüşmeden bahseden Erkan Yalçın, "Al Musallam, Türk yüzmesinden memnuniyetini bize ifade etti. Büyük iş birliklerimiz var. FINA ile burada Olimpik Yüksek Performans Merkezi kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca Erzurum ile ilgili bir burs çalışmamız var. Dünya genelinden gelecek kıymetli yüzücülere ülkemizi açacağız. İnşallah burada eğitimlerini sürdürecekler. Ülkemiz de yüzme adına farklı bir ivme kazanacak." diye konuştu.



Yalçın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek yüzücülere başarı dileyerek sözlerini tamamladı.