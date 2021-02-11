İmza töreninde yaptığı açıklama olay oldu!

Spor Arena Dış Haberler | Ligue 1 ekibi Nantes, teknik direktör Raymond Domenech'in yerine Antoine Kombouare'yi takımın başına getirdi.

Kombouare, Nantes ile sözleşme imzalarken yaptığı açıklamalarla Fransa'da gündem oldu.

Tecrübeli teknik direktör, ''Nantes'ın maçlarını izlemedim, bugünden sonra izlemeye başlarım. Nantes'ı çalıştırmayı hiçbir zaman hayal etmemiştim. Hayal edecek daha iyi şeyler var. Ama tabii burada olduğum için mutluyum.'' sözlerini kullandı.

Sıradışı bir basın toplantısı yapan Kombouare'nin açıklamaları sosyal medyada da tebessümle karşılandı.

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