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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

İmza töreninde yaptığı açıklama olay oldu!

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İmza töreninde yaptığı açıklama olay oldu!
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Fransa'da Nantes takımının yeni teknik direktörü Antoine Kombouare, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haberler | Ligue 1 ekibi Nantes, teknik direktör Raymond Domenech'in yerine Antoine Kombouare'yi takımın başına getirdi.

Kombouare, Nantes ile sözleşme imzalarken yaptığı açıklamalarla Fransa'da gündem oldu.

Tecrübeli teknik direktör, ''Nantes'ın maçlarını izlemedim, bugünden sonra izlemeye başlarım. Nantes'ı çalıştırmayı hiçbir zaman hayal etmemiştim. Hayal edecek daha iyi şeyler var. Ama tabii burada olduğum için mutluyum.'' sözlerini kullandı.

Sıradışı bir basın toplantısı yapan Kombouare'nin açıklamaları sosyal medyada da tebessümle karşılandı.

İmza töreninde yaptığı açıklama olay oldu

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