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İmza toplayan derneğe Ali Koç'tan sürpriz ziyaret!

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Gazetehaberleri
İmza toplayan derneğe Ali Koçtan sürpriz ziyaret
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 07:00

Başkan Ali Koç akşam saatlerinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek bir görüşme yaptı.

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Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre’ye gidilmesi için imza kampanyası başlatan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne dün akşam Başkan Ali Koç sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yöneticiler Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’la birlikte derneğe gelen Koç, Dernek Başkanı Emrah Tünay’la önce gergin daha sonra yumuşayan bir görüşme gerçekleştirdi. Koç derneğe girdiğinde, “Bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Bir tepkiniz varsa bu yol doğru bir yol değil, insanları galeyana getirmeyin” derken, Tünay da “Biz sadece demokratik hakkımızı kullanıyoruz” dedi. Kızılhan da “Ama bu işler bu şekilde olmaz” dedikten sonra ortam sakinleşirken, çay ikram edilen Koç, Tünay ile bir odaya girerek özel olarak bir süre görüştü.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Gazetehaberleri

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