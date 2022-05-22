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Canlı: Imoco Volley VakıfBank maçı

#Imoco Volley#Vakıfbank#Imoco Volley Vakıfbank
Canlı: Imoco Volley VakıfBank maçı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı skorunu ve maçtan tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Imoco Volley - VakıfBank maçından fotoğraflarImoco Volley - VakıfBank maçından fotoğraflar
Imoco Volley - VakıfBank maçından fotoğraflar

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Imoco Volley VakıfBank maçıyla CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor.

IMOCO VOLLEY 0-2 VAKIFBANK

İlk set sonucu: 22-25

İkinci set sonucu: 21-25

Üçüncü set oynanıyor: 4-4

 

1. Setten detaylar

Temsilcimiz Vakıfbank oyunun ilk bölümüne çok hızlı başladı. Imoco, Egonu'nun sayılarıyla mücadeleye denge getirdi. İtalyanlar, üst üste blok sayılarıyla skor avantajını ele geçirirken Bartsch-Hackley'in servis sayıları Vakıfbank'ı ayakta tuttu. Son bölümde Isabelle Haak ve Gabi'nin ekstra çabasıyla Tuğba Şenoğlu'nun etkili servisleri seti Vakıfbank'a getirdi

2. Setten detaylar

İkinci sete moralli başlayan temsilcimiz Zehra Güneş'in bloktaki etkin performansı, Gabi ve Haak'ın yüksek yüzdeli oyunuyla farkı açtı ve 6-11 üstünlük yakaladı. Egonu bu bölümün ardından yine kazandırdığı üst üste sayılarla takımını ayakta tuttu. Ancak Isabella Haak son bölümde kalitesini sahaya yansıtarak ikinci seti temsilcimizin kazanmasını sağladı.

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IMOCO VOLLEY VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Imoco Volley VakıfBank maçı saat 19:00’da başladı. Mücadele TRT Spor ekranından canlı yayınlanıyor.

VAKIFBANK TARİH YAZMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde kupayı alan ilk Türk takımı olan ve toplamda 4 kez mutlu sona ulaşan temsilcimiz beşinci şampiyonluk için sahada.

2001’den itibaren uygulanan yeni formatta 4 kezle Volley Bergamo ile kupayı en çok alan takım olan VakıfBank bugün kazanırsa zirveye çıkacak.

Sarı siyahlılar bugün şampiyon olursa başantrenörü Giovanni Guidetti ile 14. sezonunda uluslararası arenada 9, toplamda 23. kupasını kazanacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 4. kez karşılaştığı son şampiyon Imoco Volley’e karşı rekabette 2-1 önde bulunuyor.

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Kupa Voley, Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi’nde şampiyon olan VakıfBank beşinci kupasını arıyor.

VOLEYBOL HAKEMİMİZ NURPER ÖZBAR BUGÜN GÖREV ALIYOR

Uluslararası Voleybol Hakemimiz Prof. Dr. Nurper Özbar, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da bugün oynanan Süper Finallerdeki her iki maçta da görev yapıyor.

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FIVB A Klasmanında yer alan başarılı hakemimiz Nurper Özbar, günün ilk karşılaması olan A. Cararo Imoco Conegliano – VakıfBank maçında rezerv hakem, Polonya’nın Grupa Azoty KĘDZIERZYN-KOŹLE takımı ile İtalya’nın Trentino ITAS takımları arasında oynanacak 2022 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi Süper Finallerinde Yardımcı hakem olarak ülkemizi temsil ediyor.

Rezerv hakem: Prof. Dr. Nurper ÖZBAR

Ülkemizde halen CEV Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan üç hakemden biridir. FIVB listesinde ülkemizin A klasmanında yer almaktadır. Trakya Üniversitesi
Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Profesör olarak akademik kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda “UEFA A” lisanslı futbol antrenörüdür.

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Canlı: Imoco Volley VakıfBank maçı



1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1996 yılında Aday hakem olarak Voleybol Hakemlik Kariyerine başladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve okul birincisi olarak 1999 yılında tamamladı. Yüksek Lisansını 2002 yılında, Doktora eğitimini ise 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2008 yılında Uluslararası Voleybol Hakemi oldu. 2016 Nisan ayında Doçent, 2022 yılında Profesör unvanını aldı. Peru’daki 2015 FIVB U18 Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda ABD-İtalya finalinde Yardımcı Hakem olarak görev yaptı. Montrö’de 2016 FIVB Master Cup’ Final maçında Başhakem olarak görev yaptı. Meksika 2017 FIVB U20 Kadınlar Dünya Şampiyonası Finalinde Çin-Rusya maçında Başhakem olarak görev aldı. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Yardımcı Hakem olarak görev yaptı. 2019 FIVB Kadınlar Dünya Kupası’nda 11 maçta ülkemizi temsil etti. Son olarak 2021 Avrupa Şampiyonasında Sırbistan – İtalya Finalinde Yardımcı Hakem olarak ülkemizi temsil etti.

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#Imoco Volley#Vakıfbank#Imoco Volley Vakıfbank

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