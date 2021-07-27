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eSpor
Haber Giriş: 27.07.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Immortals, COVID’e yakalanan oyuncuları sebebiyle LCS’ye çevrimiçi katılacak

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Immortals, COVID’e yakalanan oyuncuları sebebiyle LCS’ye çevrimiçi katılacak

Immortals’ın League of legends takımından iki oyuncunun COVID-19 testi pozitif çıktı.

Espor organizasyonu Immortals, League of Legends Championship Series’te yarışacak takımlarından iki oyuncunun COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre takımın tüm üyeleri COVID-19 aşısı olmuş olmasına rağmen pozitif vaka görüldüğü için turnuvaya çevrimiçi olarak katılacak.

Delta varyantının artış göstermesiyle birlikte vaka sayısında artı görülürken hastalığa yakalananlar arasında Immortals’ın iki oyuncusu da bulunuyor. Immortals’ın yaptığı açıklamanın ardından LCS’nin resmi Twitter hesabından da bir açıklama geldi. Takımın turnuvaya çevrimiçi olarak katılacak olması durumu teyit edildi.

Henüz Immortals’da COVID testi pozitif çıkan kişilerle temasta bulunan başka takım çalışanı, üyesi veya LCS ekip üyesi var mı bilinmiyor.

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