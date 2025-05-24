Immobile'nin menajerine davet!

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Beşiktaş'ta yönetim yeni sezonda devam etmeyi planlamadığı Ciro İmmobile için harekete geçti. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetinin yanı sıra analiz ekibinin bu sezonki katkısının oldukça istikrarsız olduğu yönündeki raporu doğrultusunda menajeri İstanbul’a çağırdı.

Başkan Serdal Adalı maaş (6 milyon Euro), imza parası (2 milyon Euro) ve vergisiyle (2.5 milyon Euro) beraber yıllık maliyetinin 10.5 milyon Euro olduğunu bizzat açıkladığı İtalyan yıldız için “Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz” demişti. Birçok kez takımda kalmak istediğini belirten İmmmobile’nin yönetimin bu hamlesine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.