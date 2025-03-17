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Immobile'nin menajeri duyurdu: 'Bazı sorunları var!'

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#Beşiktaş#Immobile#Süper Lig
Immobilenin menajeri duyurdu: Bazı sorunları var
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 20:48

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusunun durumu hakkında konuştu.

Sommella, "Ciro'nun Türkiye'deki deneyimi devam ediyor. Lazio kariyerinin sonuna gelmişti ve farklı bir tecrübe yaşamak istiyordu. Önemli bir lige gitti ve bu yaşta maaşının artması da hiç fena değil. Beşiktaş'ta harika başladı, çok gol attı ve Süper Kupa kazandı. Şu an bazı sorunları var ama futbolda inişler çıkışlar her zaman olabilir." dedi.

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Bu sezon tüm kulvarlarda siyah - beyazlı formayı 33 maçta sırtına geçiren İtalya yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 15 kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda 3'de asist katkısı sağlayan 35 yaşındaki golcünün, 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Beşiktaş#Immobile#Süper Lig

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