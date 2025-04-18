Immobile'den geleceği ile ilgili paylaşım!

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Ciro Immobile, kişisel hesabından bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İtalyan oyuncunun geleceği ile ilgili "Ben Immobile'nin gelecek sezonun da parasını isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Immobile dünyada tanınan, bilenen bu noktadan sonra paramı vermezseniz gitmem, gidecekse tabii... Ben son 2 maçtan umutluydum. Olmadı, şanssız bir dönem de olabilir. Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz. Immobile'ye gelen bir teklif yok. Olsa zaten herkesin haberi olur." sözlerini sarf etmişti.

"GELECEK YIL DAHA DA MOTİVEYİM"

İnstagram hesabından paylaşımda bulunan Immobile, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.