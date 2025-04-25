Immobile'den Fenerbahçe maçı sözleri: 'Sabırsızlıkla bekliyoruz!'

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Süper Lig'in 33. hafta açılış karşılaşmasında Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Emrecan Terzi ve Keny Arroyo açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

IMMOBILE: FENERBAHÇE'Yİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

"Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi bir mentalite gösterdik bugün. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama ligin son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz.

Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum.

Bu sezon en iyi maçlarımızı önemli, büyük rakiplere karşı oynadık. Bizim için önemli bir maç olacak. Kazanmak bizim için önemli olacak. 9 günümüz var Fenerbahçe maçı için ve en iyi şekilde hazırlanacağız."

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KENY ARROYO: ADAPTASYON SÜRECİM İYİ

"Bu maça hocamız bizi iyi hazırladı, iyi hazırlandık. Kazanmak istedik. Bir gol yedik ve sonrasında tepki verdik. Performansımızdan taraftarımızın memnun olduğunu biliyorum. Taraftarımızı memnun etmek güzel.

Evimizde gol atmayı istiyordum. Takım arkadaşlarıma, Rafa'ya asisti için teşekkür ederim. Umarım iç sahada daha fazla gol atarım ileride.

Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. Hocamız bana çok yardımcı oluyor, özel ilgileniyor. Üzerine koyarak önümüzdeki sene daha iyi olmak için çalışıyorum."

EMRECAN TERZİ: UMARIM ÖZÜR YERİNE GEÇMİŞTİR

"Üçüncü sıraya çıktığımız için mutluyuz. Özellikle konuşmak istedim. Bir sene sonra ilk maçıma çıktım, çok mutluyum. İlk 15-20 dakika nerede olduğumun farkına varamadım. Hatayspor'un golü beni uyandırdı. Artık bir şeyler yapmam gerektiğinin farkına vardım. Umarım golden sonraki performansım özür yerine geçmiştir. İlk asistim için mutluyum.

Soyunma odasına girdiğimizde kimse bana yüklenmedi. Kiminle göz göze gelsem bana destek oldu. Onlar da kolay olmadığını biliyor. Masuaku da yanıma geldi ve neler yapmam gerektiğini söyledi, oyunuma devam etmem gerektiğini söyledi. Ole de, "İlk maçına göre süper devam ediyorsun." dedi. Ben de ikinci yarıda bu desteklerine karşılık verdiğimi düşünüyorum."

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