Immobile'den Beşiktaş yönetimine: 'Bir yıllık alacağımı verin gideyim!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın yıllık net 6 milyon Euro olan ücretini indirmesini talep ettiği Ciro İmmobile, bu öneriyi kabul etmesinin mümkün olmadığını yönetime bildirdi...

Menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderen İtalyan futbolcunun, “İstenmediğim yerde kalmam ancak ortada bir sözleşme var. Beşiktaş’ın ve benim karşılıklı olarak birbirimize verdiğimiz taahhütler bulunuyor. Beşiktaş’tan bana ilk teklif geldiğinde ne kadar ücret istediğimi söyledim ve ‘Bu parayı ödeyebilecek misiniz?’ diye sordum. O dönem takımdaki futbolcuların yılda en fazla 2-3 milyon Euro aldığını biliyordum. Bana ‘İstediğin para bizim için sorun değil, öderiz’ dediler. Ben, verilen sözlere güvenerek geldim. Ücretimde indirim yapmayı düşünmüyorum. Beşiktaş yönetimi eğer yolları ayırmak istiyorsa sözleşme bitene kadar alacağım ücreti ödemeli” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

YILLIK TOPLAM MALiYETi 10.5 MiLYON EURO

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski başkan Hasan Arat döneminde transfer edilen İmmobile için, “Yıllık net ücreti 6 milyon Euro. Yüzde 40 vergisi 2.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası var. Yıllık toplam 10.5 milyon Euro’ya mal oluyor” açıklamasını yapmıştı. Siyah beyazlı formayla 41 resmi maç oynayan İtalyan santrfor, 19 gol, 4 asist üretmişti.