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Immobile'den ayrılık iddialarına yanıt: 'Beşiktaş'ta mutluyum'

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#Transfer#Beşiktaş#Ciro Immobile
Immobileden ayrılık iddialarına yanıt: Beşiktaşta mutluyum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:14

Sezon sonunda takımdan ayrılarak İtalya'ya döneceği iddia edilen Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu açıkladı.

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Beşiktaş'ın Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı maçta kadroda yer almayan Ciro Immobile'nin Bahreyn'de olduğu ortaya çıktı.

35 yaşındaki İtalyan golcü, Formula 1'in yeni sezon test sürüşlerini izlemek için gittiği Bahreyn'de İtalyan televizyon kanalı Sky Sport'a açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Ayrılık iddiaları sorulan Immobile, "Türkiye'de harika bir deneyim yaşıyorum. Beşiktaş'ta mutluyum. Lig çok zor ama biz de sözümüzü söylemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"FORMULA 1'DE FERRARI'NİN ŞAMPİYON OLMASINI BEKLİYORUM"

Sıkı bir Formula 1 hayranı olduğu bilinen Immobile, "Birçok arkadaşımla günlük olarak Formula 1 hakkında konuştuğumuz bir grubumuz var. Bu spor hakkında çok tutkuluyum. Ferrari'nin 7. kez dünya şampiyonu olmasını bekliyorum. Aynı şekilde Leclerc'e de çok inanıyorum, izleyenleri çok memnun edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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"SERIE A'DA KİM ŞAMPİYON OLUR?" SORUSUNA YANIT

İtalya Serie A'nın tarihine geçen golcülerden biri olan Immobile, 'şampiyon kim olur?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle çok zorlu bir yarış olacak. Inter, Napoli ve Atalanta'ya biraz daha dezavantajlı. Çünkü üç kulvarda birden yarışıyorlar ve bir noktada yorgunluk takımı zorlayacaktır."

Immobileden ayrılık iddialarına yanıt: Beşiktaşta mutluyum

CIRO IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sezon başında 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladığı Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla bugüne dek tüm kulvarlarda 30 maça çıkarken 14 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Beşiktaş#Ciro Immobile

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