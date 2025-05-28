Immobile veda için şartlarını belirledi: Beşiktaş'taki maaşımı veren olursa ayrılırım!

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Beşiktaş Kulübü hem yüksek maliyeti hem de istikrarsız grafiği nedeniyle yollarını ayırmak istese de Ciro İmmobile’nin yıllık 6 milyon Euro maaş aldığı siyah beyazlıları bırakmaya niyeti yok. Siyah beyazlı cepheden daha önce yapılan açıklamada “İmmobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre İmmobile’nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verilse de İtalyan yıldız 1 yıl daha kalmakta kararlı olduğunu farklı farklı dönemlerdeki paylaşımlarında tekrarladı.

KALMAK VE ZAFERLER YAŞATMAK iSTiYORUM

35 yaşındaki futbolcu son olarak da “Beşiktaş’tan aldığım parayı veren olursa giderim. Taraftarı çok sevdim kalıp zaferler yaşatmak istiyorum” dedi. 6 milyon Euro’luk net ücretinin yanı sıra 2 milyon Euro’luk imza parası ve 2.5 milyon Euro’luk vergisi ile birlikte kulübe yıllık maliyeti 10.5 milyon Euro olan İmmobile konusunda yönetim orta yolu bulmak istese de golcü futbolcu istediği şartlar karşılanmazsa kontratı bitene kadar takımla devam etmekte kararlı olduğunu ifade etti.

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Bu sezon siyah beyazlı forma ile 41 resmi maçta görev yapan Ciro İmmobile, 19 kez ağları havalandırırken 4 de asist yaptı ve 23 gole direkt katkı vermeyi başardı.