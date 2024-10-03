Immobile talihsiz bir ilki yaşadı!

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Tüpraş' Stadyumu'nda Eintracht Frankfurt'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin ilk 22 dakikasında kalesinde iki gole engel olamadı. 27. dakikada penaltı kazanan siyah beyazlılarda topun başına geçen Immobile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Farkı 1'e indirme şansını tepen Beşiktaş'ın İtalyan santrforu kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

Ciro Immobile, bu maç öncesinde Avrupa kupaları kariyerinde kullandığı 8 penaltıda da golü bulmuştu. Immobile, 9. penaltı vuruşunda bir ilki yaaşayarak penaltıyı golle sonuçlandıramadı.

Öte yandan tüm kulvarlarda kullandığı son 14 penaltıyı gole çeviren Ciro Immobile, 15. penaltısından yararlanamadı.