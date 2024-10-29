Immobile böylesini 11 yıl önce Juventus'a karşı yaşadı!

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken Ciro Immmobile kariyerinde 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Rams Park'taki mücadelede 90 dakikada görev alan Ciro Immobile, gol ve asist katkısı yapamadı.

İtalyan golcü giriştiği 7 ikili mücadeleden 2'sini kazanırken 12 top kaybı yaptı ve karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı.

Opta'nın verilerine göre ise Immobile, en üst lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynadı. Yıldız oyuncu son olarak 2013 yılında Juventus ile oynanan maçta bunu yaşamıştı.