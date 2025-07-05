Immobile, Beşiktaş'a veda etti

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Beşiktaş'la 2025-2026 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Ciro Immobile, siyah-beyazlı takıma ve taraftarlarına sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla veda etti.

Immobile veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve çoştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz! Her şey için bol şans diliyorum."

BOLOGNA İLE ANLAŞTI

Ciro Immobile'nin 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Bologna ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.