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GeriFutbol İlyas Tüfekçi'ye 61. yaş günü kutlaması
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

İlyas Tüfekçi'ye 61. yaş günü kutlaması

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İlyas Tüfekçi'ye 61. yaş günü kutlaması
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ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 61. yaş günü kutlandı.

İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi, sosyal medyada hesaplarından babasıyla doğum gününü kutladığı görüntüyü yayımladı.

İlkin Tüfekçi, paylaştı mesajda, "Herkese bütün güzel dilekleri ve duaları için teşekkür ederiz. Çok mutlu oldu. Tüm videoları tek tek izledi. İyi ki babacığım." ifadelerine yer verdi.

İlyas Tüfekçiye 61. yaş günü kutlaması

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