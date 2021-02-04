İlyas Tüfekçi'ye 61. yaş günü kutlaması

İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi, sosyal medyada hesaplarından babasıyla doğum gününü kutladığı görüntüyü yayımladı.



İlkin Tüfekçi, paylaştı mesajda, "Herkese bütün güzel dilekleri ve duaları için teşekkür ederiz. Çok mutlu oldu. Tüm videoları tek tek izledi. İyi ki babacığım." ifadelerine yer verdi.

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