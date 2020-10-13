Ilya Gerkus şaşkın: '40 milyon euroluk Cengiz Ünder yedek!'

Lokomotiv Moskova'nın eski Başkanı Ilya Gerkus, Türkiye-Rusya maçını değerlendirirken Türkiye'nin Rusya'ya oranla daha kaliteli bir takım olduğuna vurgu yaptı.

Gerkus, milli takıma çağrılan oyuncular hakkında konuşurken "Türkiye'de Juventus ve Schalke'de oynayan birkaç savunma oyuncusu var. (Merih Demiral ve Ozan Kabak) Leicester'dan 40 milyon euroluk bir adam var ve yedekler arasında oturuyor. (Cengiz Ünder)." dedi.

Gerkus sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya'nın savunmasında Akhmat ve Antalyaspor'da forma giyen Semenov-Kudryashov ikilisi var. Hepsine saygım var ama hangisi Juventus'ta oynayabilir? Tüm bunlara rağmen teknik direktör Cherchesov'un performansını başarılı buluyorum.