'İlk'lerin hocası İsmail Kartal!

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Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe’deki ‘ilk’lerine bir yenisini ekledi.

Sarı lacivertli takımın başındaki dördüncü dönemini yaşayan Kartal’ın sarı lacivertli kulübün tarihine geçen ‘ilk’leri şöyle:

1-) UEFA MAÇLARINDA 16 GALiBiYET

16 galibiyetle Avrupa kupalarında en fazla maç kazanan Fenerbahçe teknik direktörü unvanına sahip olan İsmail Kartal ayrıca UEFA organizasyonlarında sarı lacivertli takımla çıktığı ön eleme turlarının hepsinden galip ayrıldı.

2-) AVRUPA’DA PEŞ PEŞE 9 ZAFER

2023-24 sezonunda İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 6 ve grup aşamasındaki ilk 3 maçı kazanarak peş peşe 9 galibiyet elde etti.

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3-) BiR SEZONDA 40+ GALiBiYET

2023-24’TE Fenerbahçe’nin başında çıktığı 58 resmi karşılaşmada 45 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak ‘bir sezonda 40+ galibiyet’ barajını aşan Kartal, bu periyotta maç başına 2.4 puan ortalamasına ulaştı.

4-) SEZONA 19’DA 19’LA BAŞLADI

Fenerbahçe, 2023-24’te Süper Lig’in ilk 10 maçını ve Avrupa kupalarında oynadığı ilk 9 karşılaşmayı kazanarak sezona üst üste 19 galibiyetle başlamayı başardı.

5-) EN FAZLA PUANI TOPLADI

Sarı-lacivertli takım 2023-24 Süper Lig sezonunda oynadığı 38 karşılaşmada 99 puan toplayarak, ortalama 2.6’ya ulaştı ve bu rakamlar ayrı ayrı rekor olarak kulüp tarihine geçti.

6-) DEPLASMANDA PUAN REKORU

İsmail Kartal’lı Kanarya, yine 2023-24 sezonunda dış sahada19 lig maçında yenilgi yüzü görmedi ve 51 puan toplayarak bu alanda en başarılı Fenerbahçe teknik direktörü oldu.