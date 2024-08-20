İlkay Gündoğan'ın yeni adresi hangi takım olacak? İspanyollar açıkladı: 'Jose Mourinho ile iyi anlaşacaktır ama Galatasaray...'

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Geçtiğimiz sezon başında Manchester City’den Barcelona’ya transfer olan ve La Liga’daki ilk senesinde dikkat çekici bir performansa imza atan tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan ile ilgili Avrupa medyasında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi anılan Gündoğan’ın eski takımı Manchester City’e dönebileceği konuşulurken; Barça’nın bu şekilde mali sorunlardan bir nebze de olsa kurtulmayı hedeflediği öğrenildi. Barcelona muhabiri olarak görev yapan meslektaşlarımız, 33 yaşındaki orta sahanın olası ayrılık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İSPANYOL GAZETECİLERDEN “İLKAY GÜNDOĞAN” AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Eduard Boada (Panenka):

“ŞU ANKİ HİS, İLKAY’IN ENİNDE SONUNDA AYRILACAĞI YÖNÜNDE”

Şimdilik Barcelona'da İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılabileceği ve ayrılırsa Manchester City'ye döneceği konuşuluyor. Şu anda transferde başka bir kulübün adı geçmiyor. Şu anki his, İlkay’ın eninde sonunda gideceği yönünde. İlkay, Gamper Kupası’nda (FC Barcelona sezon öncesi kupası) geçirdiği kafa travması nedeniyle iyileşmekte olduğu için son birkaç gündür antrenman yapmadı. Buna ek olarak, Barcelona’nın ekonomisine yardımcı olmak için ayrılabileceğine ve kulübe sorun çıkarmak istemeyeceğine dair birçok söylenti vardı. Şu anda Barcelona'daki hisler İlkay’ın ayrılacağı yönünde.

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“İLKAY’IN GİTMESİ O KADAR DA ACI VERİCİ OLMAYACAKTIR”

Teknik direktör Hansi Flick, İlkay Gündoğan'ın harika bir oyuncu olduğunu ve ona güvendiğini defalarca dile getirdi. Flick, geçtiğimiz cumartesi günü Valencia maçından sonra konuştuklarını ve İlkay Gündoğan'ın kalacağını hissettiğini açıkladı. Ancak İlkay Gündoğan, FC Barcelona'nın en çok kazanan oyuncularından biri ve onun ayrılması maaş olarak bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca kulübün Dani Olmo gibi oyuncuları La Liga maçları için kadroya kaydetmesine yardımcı olacak. Buna ek olarak, Barcelona’nın orta sahası şu anda çok fazla oyuncunun olduğu bir dönemden geçiyor. Flick'in Pedri, Fermín, Gavi, Olmo, Marc Casadó ve Marc Bernal gibi oyunculara şans tanımak istediği görülüyor. Bu nedenle İlkay Gündoğan'ın gidişi o kadar da acı verici olmayacaktır.

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“MOURINHO İLE İYİ ANLAŞACAKTIR AMA GALATASARAY…”

İlkay Gündoğan, geçen sene Barcelona’nın ve La Liga'nın en iyi oyuncularından biriydi ve hangi takıma giderse gitsin performansı hemen fark edilecek düzeydeydi. İlkay, orta sahayı kimsenin kontrol edemeyeceği şekilde kontrol altına alıyor. Savunmacılara yakın oynadığında bir sigorta görevi görüyor ve rakip alana girdiğinde çok etkili oluyor. Fenerbahçe'de Mourinho ile iyi anlaşacağını düşünüyorum ama aynı zamanda Galatasaray için de çok iyi bir takviye olacaktır. Onu kim transfer ederse etsin, şu anda Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından birine sahip olacak.

Jordi Cardero (Relevo Deportes):

“İLKAY’IN MANCHESTER CITY’E GİTMESİ BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMAZ”

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Manchester City’nin İlkay ile ilgilendiğini biliyorum ama konuşmak için henüz çok erken. Yine de İlkay giderse benim için sürpriz olmaz. Barcelona ve İlkay arasındaki mesele kaliteyle değil, parayla ilgili. Barcelona’nın İlkay’ı satıp gelir elde etmesi gerekiyor. İlkay'ın Barcelona’da yüksek bir maaşı var. Futbol açısından geçen sezon takımın en iyi oyuncusuydu. Takıma hala vereceği bazı katkılar var ama Lewandowski gibi pres yaparken sıkıntı çekiyor. Ve Barcelona, takımın topa sahip olmadığı zamanlarda çaba ve yoğunluk açısından onlar gibi iki oyuncuya sahip olmayı göze alamaz.

“HANSI FLICK, İLKAY’IN TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR ANCAK…”

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Barcelona; Pedri ve Fermín gibi aynı mevkide oynayan Dani Olmo'yu da kadrosuna kattı. Flick, İlkay'ın takımda kalmasını istiyor ama bunun para meselesi olmadığını o da biliyor. İlkay, ekonomik koşulları bilerek Barça'ya imza attı. Önemli bir oyuncu oldu çünkü defansif orta saha olarak iyi bir katkı sağladı. Barça'nın orada çok fazla oyuncusu yok. Sezon öncesi hazırlık maçlarında ve La Liga’daki ilk maçta o pozisyonda ikinci takımın oyuncuları olan Bernal ve Casado ile oynadılar. İlkay Gündoğan'ın ayrılması bir bakıma can sıkıcı olacaktır ancak aynı zamanda küçük bir kayıp olarak görülebilir. Çünkü Barça, bunun karşılığında ihtiyaç duyduğu gelire sahip olacak.

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Miquel Blázquez Font (Diari de Catalunya):

“İLKAY, BU YAZ BARCELONA’DAN KESİNLİKLE AYRILACAK”

İlkay Gündoğan'ın bu yaz Barcelona'dan ayrılacağını kesinlikle düşünüyorum. Barça taraftarları, İlkay'ı çok seviyor ama şunu bilmelisiniz ki Barcelona'nın diğer oyuncuları ya da Dani Olmo gibi yeni transferleri kaydetmek için bazı satışlardan para kazanması gerekiyor. La Liga yönetimi, Barça'ya mesela İlkay gibi çok fazla ücret alan oyunculardan kurtulmaları gerektiğini söyledi. Bunun temel nedeni ekonomik olaylardır. Çünkü Barcelona ve Hansi Flick, İlkay'ın mükemmel bir oyuncu olduğunu düşünüyor.

“İLKAY, TÜRKİYE’DEKİ DEV KULÜPLERİN DE ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLABİLİR”

Hansi Flick, İlkay Gündoğan'ı çok seviyor ancak özellikle de defansif açıdan Barça'nın ihtiyacını karşılayamayacağını düşünüyor. Teknik direktör Flick, İlkay'ın önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyor ama ilk 11 için değil. Bir diğer önemli konu da ekonomik durum. Dediğim gibi Barça'nın yüksek maaş alan oyunculardan kurtulması gerekiyor, bunun için ilk aday İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan, bana kalırsa Manchester City'ye katılmaya yakın ama Türkiye’deki dev kulüplerden birine katılırsa kesinlikle onların da önemli bir parçası olacaktır. Onun üst düzey bir oyuncu olduğunu ve tabii ki dünyadaki en iyi seviyelerde rekabet edebileceğini düşünüyorum.

Arnau Viñeglas (Jijantes TV):

“İLKAY’IN GÖNDERİLMESİ BARCELONA İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP OLACAK”

İlkay Gündoğan, muhtemelen Finansal Fair Play kuralları nedeniyle Barcelona'dan ayrılacak. Katalan devi, hücuma dönük orta saha pozisyonu Pedri, Fermín ve yeni transfer Dani Olmo tarafından doldurulduğu için onu göndermeye sıcak bakıyor. İlkay Gündoğan'ın ayrılması Barcelona için büyük bir ekonomik rahatlama olacak çünkü yıllık 20 milyon avroluk bir maaştan kurtulmuş olacak. Ancak bu aynı zamanda takım için de büyük bir kayıp anlamına gelecektir. Türk-Alman orta saha oyuncusu, 'Blaugrana' formasıyla ilk sezonunda 5 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi. Onun ayrılışı, FC Barcelona'nın pişman olabileceği bir karar.

“HANSI FLICK, İLKAY’IN TEKNİĞİNİ GERÇEKTEN TAKDİR EDİYOR”

Alman teknik direktör Hansi Flick, İlkay’ın birinci sınıf oyun vizyonunu ve tekniğini gerçekten takdir ediyor. İlkay, şüphesiz dünya çapında bir oyun kurucu ve ölümcül asistleri olan bir futbolcu. Ancak Flick, FC Barcelona'da uygulamak istediği yüksek pres stili konusunda kesin konuştu. Bu yüzden 33 yaşındaki oyuncu, muhtemelen sezon boyunca bu savunma yoğunluğunu sürdürmekte zorlanacaktır. Bu durum Barcelona baş antrenörünün İlkay gibi bir orta saha oyuncusu olmadan planlama yapmaya neden açık olduğunu gösteriyor. Bu konu ayrıca Barça için La Liga'nın mali kısıtlamalarını aşmak ve sonunda RB Leipzig'den Dani Olmo'nun 55 milyon Avroluk imzasını sisteme kaydettirmek anlamına da geliyor.

“EN-NESYRI VEYA ICARDI, DAHA DA ÖLÜMCÜL BİTİRİCİLERE DÖNÜŞEBİLİR”

İlkay Gündoğan, hala elit seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı. Fiziksel düşüşü taktiksel zekasını hiç etkilemedi. Pep Guardiola gibi bir futbol dehası İlkay'ın Manchester City'ye dönmesi için bastırıyorsa biz kimiz ki onun mevcut formunu sorgulayalım? Şahsen İlkay Gündoğan'ın kendi ülkesi olan Türkiye'de emekli olduğunu görmeyi çok isterdim. Türkiye’deki her iki büyük kulübe de mükemmel uyum sağlayacaktır. Galatasaray'ın play-off’larda İsviçre ekibi Young Boys'u geçerek 2024/25 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmasının İlkay'ı cezbetmek için ikna edici bir sportif argüman olacağını söylemek yanlış olmaz. Sonuçta, dünyada İlkay'ı takımında istemeyecek bir forvet oyuncusu var mı? Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye ya da Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye sorabilirsiniz. Her ikisi de İlkay’ın sahada olmasıyla daha da ölümcül bitiricilere dönüşeceklerini bildiklerinden transfere kesinlikle sıcak bakacaklardır.