İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan para: 'Haftalık 178 bin euro!'

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7 sezon Manchester City forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, Katalan ekibinde mutluluğu bulamamış ve bu sezonun başında yine bedelsiz olarak mavi beyazlı formaya geri dönmüştü.

34 yaşındaki futbolcunun ikinci Manchester macerasının beklentilerin uzağında kalması İngiliz taraftarlar arasında tartışma konusu olurken İngiliz basınında tecrübeli oyuncu hakkında yeni transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

Türk asıllı Alman oyuncunun ismi Inter gibi kulüplerle anılsa da The Sun gazetesinin iddiasına göre Gündoğan'ın yeni adresi anavatanı olacak.

GALATASARAY RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ

Gazetenin haberine göre Galatasaray, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan için İngiliz ekibine resmi teklifini iletti.

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Sarı kırmızılıların Gündoğan'a haftalık 178 bin euro kazanacağı iki yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtilirken 34 yaşındaki oyuncunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu öne sürüldü.

MANCHESTER CITY'DE DEVAM ETME ŞANSI YOK

The Sun'ın aktardığı bilgilere göre İlkay Gündoğan'ın mavi beyazlılarda profesyonel futbolcu olarak devam etme şansı bulunmuyor.

Teknik direktör Josep Guardiola'nın 34 yaşındaki futbolcuyu geniş kadro yerine teknik ekipte görmek istediği konuşuluyor.

BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

Tecrübeli oyuncunun ikinci Manchester macerasının kötü geçtiği konuşulsa da yıldız futbolcunun takıma sağladığı katkı İspanyol teknik adam için hala önemli.

Guardiola, bu sezon toplam 26 maçta İlkay Gündoğan'a forma şansı verdi. Alman oyun kurucu, bu maçlarda 1661 dakika sahada kalırken takımına 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz senelerde verdiği bir röportajda Galatasaray taraftarı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

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Yıldız orta saha, aynı röportajda ilerleyen yıllarda sarı kırmızılı formayı giymek istediğini belirtmişti.