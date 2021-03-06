İlkay Gündoğan'dan Türkiye ve Guardiola itirafı

Spor Arena Dış Haber | 21 maçlık kazanma serisi bulunan Manchester City'nin en formda oyuncuları arasında yer alan İlkay Gündoğan, bu sezon kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon Premier Lig'de attığı 11 golle kariyer rekorunu kırarken aynı zamanda takımının en golcü futbolcusu konumunda. İlkay, İngiliz The Guardian gazetesine röportaj verirken kariyeri hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

''TÜRKİYE'DE DEDEMİ BİR YILDIR GÖREMİYORDUM...''

Türkiye itiraflarında bulunan İlkay, ''Pandemi nedeniyle insanlar sevdiklerinden uzaklaştı. Ben şanslıyım ki Ağustos ayında Türkiye'ye gidip ailemi ziyaret ettim. Kardeşim, eşim ve yeğenim ile birlikte Türkiye'deydik. Almanya ve Türkiye'de ailem var. Türkiye'de dedem yaşıyor, bir senedir onu göremiyordum.'' sözlerini kullandı.

''BEKLENTİLERİN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİM''

Bu sezonki golcü performansı hakkında da konuşan 30 yaşındaki futbolcu, ''Pozisyonumda değişiklik oldu ve burada oynamayı bir rutin haline getirdim. Daha fazla ceza sahası içinde topla buluşuyorum, daha çok rakip kaleye hücum ediyorum. Antrenmanda çalıştıklarımızın karşılığını alıyoruz. Gol atmam da performansımı yüksek tutmamda yardımcı oluyor. Pep Guardiola'nın övgülerini almak harika. Ona rakip olduğumda oyun planına hayranlık duyardım. En golcü sezonumu yaşıyorum ve benden beklenilenin çok daha fazlasını yapabilirim.'' dedi.

''GUARDIOLA'NIN OMZUNDA AĞLADIM''

2016 yılında çapraz bağlarını kopartan ve 276 gün sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan, o günleri unutamadığını söylerken ''Kariyerimin en kötü anlarıydı. Ameliyet olmuştum ve futbol oynayamıyordum. Bir daha futbol oynayamayacak olmaktan korkuyordum. Guardiola'nın omzuna yaslanıp ağladım.'' diye konuştu.

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