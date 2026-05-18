×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İlkay Gündoğan'dan transfer yanıtı: 'Bana Galatasaray'ı sordular!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#İlkay Gündoğan#Transfer
İlkay Gündoğandan transfer yanıtı: Bana Galatasarayı sordular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 00:17

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, ligin son haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gözden KaçmasınMario Lemina, Galatasaraydaki geleceğini açıkladıMario Lemina, Galatasaray'daki geleceğini açıkladı!Haberi görüntüle

"BANA GALATASARAY'I SORDULAR"

Tivibu Spor'a konuşan Gündoğan, Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular.” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ARTIK DÜNYA FUTBOLUNDA SAYGI GÖSTERİLEN BİR KULÜP"

Sezonu değerlendiren İlkay, "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik." sözlerini sarf etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#İlkay Gündoğan#Transfer

BAKMADAN GEÇME!