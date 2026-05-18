İlkay Gündoğan'dan transfer yanıtı: 'Bana Galatasaray'ı sordular!'

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BANA GALATASARAY'I SORDULAR"

Tivibu Spor'a konuşan Gündoğan, Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular.” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ARTIK DÜNYA FUTBOLUNDA SAYGI GÖSTERİLEN BİR KULÜP"

Sezonu değerlendiren İlkay, "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik." sözlerini sarf etti.