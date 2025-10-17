İlkay Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 'Denememek hata olur'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

'İKİSİNİN DE BENİM GELİŞİMİM DE BÜYÜK ETKİSİ OLDU'

"Dürüst olmam gerekirse Pep demem gerekiyor çünkü birlikte başardıklarımız ve ligde kurduğumuz bir hakimiyet var. Dortmund'da muazzam bir başarı elde ettik ve o futbol tarzını çok sevdim. Jürgen'i hem bir teknik direktör hem de bir insan olarak çok takdir ediyorum. Birbirimizi her gördüğümüzde, hatta Liverpool'da bile, baba oğul gibi sımsıkı sarılırdık. İkisinin de gelişimimde büyük etkisi oldu ama Pep'in taktiksel bakış açısına ve topa sahip olma oyununa geçiş futbolundan biraz daha yakın olduğumu düşünüyorum."

Haberin Devamı

'DENEMEMEK HATA OLUR'

“Açıkçası Pep’le bunu çok ciddi bir şekilde konuştuk. Gerçekten düşünüyorum ve ilk antrenörlük lisansımı zaten bitirdim. Diğerlerini de yapacağım. Hâlâ oynamaktan keyif alıyorum ama bunun bir gün biteceğini biliyorum. O alana geçmek bana çok doğal geliyor. Başarılı olup olamayacağım ayrı bir konu, ama şu ana kadar kariyerimde harika teknik direktörlerle çalıştığım için minnettarım ve kendimi şanslı hissediyorum. Bunu başarmak için içimde gerçekten bir motivasyon hissediyorum. Denememek hata olur.”

'ROBOT DEĞİLİM'

“Ne kadar çok sakatlık geçirdiysem, o kadar çok şeyi zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım. Kendime neleri değiştirebileceğimi sordum. Maçtan sonra veya izindeyken eğlenmeyi seviyorum. Robot değilim, aynı zamanda bir insanım, bu yüzden herkes gibi ben de her şeyi seviyorum. Ama maçlara hazırlanırken, beslenme ve davranış konusunda çok bilinçliyim. Sakatlık geçmişimin de gösterdiği gibi bu son birkaç yıldır benim için işe yaradı.”

'BU YANLIŞ BİR KARAR OLURDU'

Haberin Devamı

Liverpool maçı hakkında: “Takım arkadaşlarımın çoğunun hala topun arkasında olduğunu biliyordum, bu yüzden sakin olmalı ve onların çıkmasını beklemeliydim. Sonra Liverpool'un nasıl yerleştiğini görmek zorundaydım ve (Lucas) Torreira için boşluk ortaya çıktı. Evet, daha erken bir karar verebilirdim, ama bu yanlış bir karar olurdu. Oyunu bilmek zorundasınız: Bazen size başka bir seçenek sunmaz, bazen sunar.”