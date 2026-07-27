İlkay Gündoğan'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: 'Zayıf ve etkisiz kaldık!'

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Galatasaray’ın başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki ilk yılı hakkında:

"ŞU ANDA AÇIK ARA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜYÜZ"

"Ne ile karşılaşacağımı biliyordum. Yeni bir lig, yeni bir ortam. Türkiye de daha önce hiç yaşamadığım bir ülkeydi. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz. Şehirde çok mutluyuz. Kulübün çok büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyeli hala ortaya çıkarmak, hatta çıkarmak zorundayız. Kulüpte çok daha iyi işler yapabilir, kulübü olduğundan da büyük bir seviyeye taşıyabiliriz. Şu anda açık ara Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Ancak Avrupa ve dünya çapında da özellikle Şampiyonlar Ligi ve uluslararası arenada bir adım daha ileri gidebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki aylar ve yıllar için hedefimiz bu."

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İstanbul gibi futbola tutkuyla bağlı bir şehirde yaşamanın nasıl olduğu hakkında:

"NEREYE GİDERSEK GİDELİM İNSANLAR ÇOK NAZİK DAVRANIYOR"

"Aslında çok güzel. Yaşam kalitesi gerçekten çok yüksek. Açıkçası çok sık dışarı çıkmıyoruz. Tabii ki çocuklarla oyun parkına gidiyoruz ya da alışveriş merkezinde bir kafeye, dondurma yemeye veya eşimle bir restorana uğruyoruz. Ama genelde evden arabaya, arabadan da gideceğimiz yere geçiyoruz. Öyle uzun yürüyüşler yapıp sokaklarda dolaşmıyoruz. Çünkü bizi nasıl bir ilginin beklediğini tam olarak kestiremiyoruz ve bunu biraz da önlemek istiyoruz. Ama nereye gidersek gidelim insanlar çok nazik davranıyor. Galatasaraylı da olsa, Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı da olsa fark etmiyor. Bu konuda gerçekten hiçbir ayrım görmedik."

Yeni sezon hedefleri hakkında:

"LİG GÜÇLENİYOR"

"Üst üste dördüncü kez şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Ancak her geçen yıl bunu başarmak daha da zorlaşıyor. Lig güçleniyor. Bu nedenle Süper Lig'i kesinlikle ihmal edemeyiz. Dört yıl üst üste şampiyon olmak ise artık bize Şampiyonlar Ligi'ne biraz daha fazla odaklanma fırsatı da veriyor."

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Şampiyonlar Ligi hakkında:

"DEPLASMANLARDA ÇOĞU ZAMAN ÇOK ZAYIF VE ETKİSİZ KALDIK"

"Taraftarımızın desteğiyle sahamızda çok güçlü bir takım hâline geldik. Ancak deplasmanlarda çoğu zaman çok zayıf ve etkisiz kaldık. Yeni Şampiyonlar Ligi sezonunda özellikle deplasman performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Takım olarak da daha disiplinli ve daha organize bir görüntü sergilemeli, rakipler için işi daha zor hâle getirmeliyiz."

Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Julian Nagelsmann ve milli takımla birlikte üzüntü yaşayıp yaşamadığı hakkında:

"ŞİMDİ HERKES UMUTLARINI JÜRGEN KLOPP'A BAĞLAMIŞ DURUMDA"

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"Julian Nagelsmann ile son Avrupa Şampiyonası'nı oynama şansı buldum. Kendisiyle çok iyi bir iletişimimiz vardı. Kadrodaki oyuncuların neredeyse tamamını tanıyordum. Hâlâ orada birçok takım arkadaşım ve dostum var. Bu hepimiz için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi herkes umutlarını Jürgen Klopp'a bağlamış durumda. Bu görev için şu anda en doğru isim o; herkesin istediği ve görmek istediği kişi. Ancak bu durum beraberinde ciddi bir baskıyı da getiriyor. Onu çok iyi tanıyorum ve nasıl bir enerji ortaya çıkarabileceğini biliyorum. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Alman Milli Takımı her zaman şampiyonluk için mücadele etmesi gereken ekiplerden biridir. Ancak önümüzdeki aylarda ve yıllarda önce biraz daha mütevazı olmamız gerekiyor."

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Jürgen Klopp hakkında:

"Jürgen Klopp'u göreve getiriyorsanız, ona aynı zamanda belirli bir yetki de vermeniz gerekir. Bazı kararları özgürce alabilmeli. Büyük ihtimalle de bu gerçekleşecektir. Şu anda en büyük öncelik istikrarlı bir yapı kurmak olmalı. Tutunabileceğimiz sağlam temellere ve herkesin referans alacağı bir hiyerarşiye ihtiyacımız var. Bunu mümkün olduğunca kısa sürede oluşturabilirsek, aslında düşündüğümüz kadar geride değiliz. O zaman yeniden başarıya ulaşmamız da çok uzun sürmeyebilir."

Almanya Futbol Federasyonu'ndan kendisine bir teklif gelip gelmediği hakkında:

"PEP GUARDİOLA DIŞINDA HENÜZ KİMSE BANA BİR TEKLİFTE BULUNMADI"

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"Hayır, Pep Guardiola dışında henüz kimse bana bir teklifte bulunmadı. Geçen yıl şaka yoluyla bir şey söylemişti. (Gülüyor.) Bana birkaç yıl daha futbol oynamamı, ardından da bir gün onun yardımcı antrenörü olmamı istediğini söyledi. Ama şu an onun da bir işi olmadığı için bekleyip görmek lazım. Ben ise şu anda hâlâ sahada olmaktan, performans göstermekten ve antrenman yapmaktan büyük keyif alıyorum. Futbolu aktif bir oyuncu olarak hâlâ çok seviyorum. Kafamda birkaç yıl daha oynamak var ama özellikle bu yaşta her şey bir günden diğerine değişebilir. Antrenörlük B Lisansı'nı aldım. Bu süreçten büyük keyif aldım. Aktif futbol kariyerimin ardından bu yolda ilerlemek ve kendimi denemek istiyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Bu, hangi rolde olursa olsun Almanya Futbol Federasyonu için de olabilir."

Pep Guardiola'nın İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi halinde onun yardımcısı olup olmayacağı hakkında:

"GUARDİOLA'NIN YARDIMCI ANTRENÖRÜ OLMAK, KENDİMİ RAHATLIKLA HAYAL EDEBİLECEĞİM BİR SEÇENEK"

"Sonuçta bu gerçekleşmedi. Açıkçası benim açımdan da iyi oldu, çünkü böyle bir karar vermek zorunda kalmadım. (Gülüyor.) Pep ile gerçekten çok iyi bir ilişkim var. Bu zaten ortada. Hâlâ sürekli görüşüyoruz ve birbirimize büyük saygı duyuyoruz. Onun yardımcı antrenörü olmak, kendimi rahatlıkla hayal edebileceğim bir seçenek. Ama günün sonunda Pep'in de geleceğe dair kendi planları olacaktır. Benim için en doğrusu ise kendime odaklanıp her ihtimale karşı hazırlıklı olmak."

Geleceği hakkında:

"Şu an bir yıldan sonrasını planlamak istemiyorum. Bugünkü şartlarda futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Bunu Galatasaray'da sürdürmeyi de isterim çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ancak bu karar birçok farklı etkene bağlı."