İlkay Gündoğan'dan otizmli çocuklara imzalı forma

İlkay Gündoğan, Özel Tohum Vakfı bünyesinde eğitim alan öğrencilere ulaştırdığı imzalı formalarla büyük mutluluk yaşattı.

Türk asıllı Alman futbolcu, "otizmin farkında, onların yanında" olduğunu belirtti. Otizmli öğrenciler de imzalı formalarla poz vererek İlkay'a teşekkür etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, bugün her 54 çocuktan 1'inin otizm riski ile dünyaya geldiği kaydedilerek erken tanının önemi vurgulandı.

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